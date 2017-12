El Gobierno local autorizará un carrusel en los jardines de Méndez Núñez

El Concello sacó a licitación la explotación de un carrusel infantil en los jardines de Méndez Núñez durante el próximo año que se ubicará en la zona del Relleno, frente al edificio La Terraza. La atracción podrá funcionar entre las 11.00 y las 22.00 horas y el precio de licitación que se fija es de 94 céntimos por metro cuadrado de suelo ocupado y día, de forma que los interesados no podrán oferta un canon con una cantidad inferior.

Méndez Núñez acogió en el pasado una atracción infantil consistente en un pequeño circuito de coches que se trasladó a la plaza de Portugal cuando el Concello decidió instalar en los jardines una zona de juegos infantiles. Las bases del concurso abierto por el Concello señalan que en el espacio reservado para el carrusel solo se podrá realizar esa actividad y que el adjudicatario no podrá traspasar la actividad a otra persona ni modificar sus características. También establece el concurso que la duración del viaje en el carrusel no podrá ser inferior a un minuto y que no se utilizarán sirenas ni megafonía.