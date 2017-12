"Los premios son importantes para acabar con eso de que si sacas buenas notas eres un empollón"

Estudiante de Ingeniería Informática, Jorge Paz recibió no sólo el Premio a la Excelencia de la UDC sino también el Premio Extraordinario de Bachillerato de la Xunta. El reconocimiento al esfuerzo. Paz cursó Primero y Segundo de Bachillerato en el instituto Concepción Arenal de Ferrol con un lema claro: "Doy lo que sé que puedo dar".

Este joven sacó "muy buenas notas desde Primaria", así que apenas le costó seguir el ritmo en los últimos años de instituto. "Hay muchas personas que llegan a Bachillerato y estudian como animales para sacar buenas notas. Yo no. Yo sabía que yendo tranquilo y a mi ritmo podía hacerlo bien", explica.

Así fue. Se lo tomó con calma, sin presión y llegó a lo más alto. "No me esperaba estos premios pero sabía desde el principio que podía hacerlo bien", agrega.

Jorge Paz tenía claro lo que quería estudiar así que no buscaba nota, solo se trataba de un reto personal. "Sabía desde el principio que quería Informática", aclara. "No quería nota pero me parecía bueno intentarlo. Nunca está de más ir a por una nota alta", dice. En selectividad sacó un 12,90 y "aun así" decidió reclamar porque estaba seguro de que sus exámenes habían sido mejores. "Lo hice por orgullo. No me hacía falta pero quería sacar buena nota. Y sí, me subieron", añade.

Su padre es informático y eso le dejó una huella para siempre. Ahora le toca a él formase profesionalmente en este ámbito. "Siempre tuve un informático en casa, mi padre, y tenía muy claro que quería estudiar esto. Los de mi entorno nunca cuestionaron mi decisión", señala.

Otros muchos sí le preguntaron por qué elegir esta carrera y no otra con una nota de corte mayor, ya que podría elegir la que quisiese. "Los que no me conocen y sólo veían mi nota final me decían: ´Qué raro que no vayas a Matemáticas e Informática´. Pero yo no quería eso", apunta.

Con el Premio a la Excelencia de la UDC, Paz se da cuenta que es "muy importante" reconocer el esfuerzo de los estudiantes. "Creo que los estudios es algo muy mal visto. Si sacas buenas notas, te dicen que eres un empollón", lamenta. Explica que en el instituto se estudian "asignaturas que gustan y otras que no", pero en la universidad la cosa cambia. "Yo no lo considero estudiar, para mí es aprender".

Para este estudiante de Ingeniería Informática, los premios "están muy bien" porque son "un reconocimiento al esfuerzo hecho en los años en los que quizá se estudiaba sin gusto". Ahora lo hace encantado. Paz está "muy contento con su decisión". Ve que su carrera es "mas complicada" que el Bachillerato pero le resulta "más llevadero". "Más sencillo no es, es difícil. Pero si haces las cosas con gusto, parece más fácil", comenta y añade que la materia de Informática_"es más especializada y la metodología muy diferente". Sin embargo, le "encanta".