El Foro Cívico organiza mañana un debate sobre el futuro de los muelles interiores

El Foro Cívico organiza mañana un debate, en el salón de actos de la ONCE (Cantón Grande), sobre la transformación de la ciudad una vez que los muelles interiores dejen de tener uso portuario. En esta mesa redonda participarán el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, el ingeniero y profesor de la UDC Carlos Nárdiz, el diputado socialista en el Congreso y profesor de Psicología Social y Ambiental de la UDC, Ricardo García Mira, la arquitecta Myriam Goluboff, que es especialista en temas de sostenibilidad, salud y medio ambiente y el urbanista y coordinador del departamento de Urbanismo e Ordenación do Territorio de la Escola de Arquitectura, así como miembro de la Comisión Aberta en Defensa do Común, Xosé Lois Martínez.

La cita comenzará a las 19.30 horas y lleva por título O futuro dos peiraos e o futuro da cidade. El foro pretende enfrentar visiones sobre qué debe hacerse en los terrenos desafectados de la actividad portuaria.