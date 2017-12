El Gobierno local invita a los okupas de las instalaciones a conocer el proyecto sin aclarar si serán desalojados

Las dependencias de Comandancia de Obras están en la actualidad ocupadas por el centro social y cultural A Insumisa, que accedió a las instalaciones en noviembre de 2016. En las naves realiza actividades diversas y hasta ahora no ha manifestado intención de abandonarlas. El Concello ha tratado de pactar con los portavoces del grupo una solución a esta ocupación sin permiso, pero sin resultados. La edil de Participación, Claudia Delso, no aclaró ayer si el Gobierno local ha llegado a algún acuerdo con el colectivo para salir del inmueble mientras se ejecuten las obras de Fomento ni si sus miembros aprueban el proyecto municipal de crear un centro de actividades para la juventud, y volvió a aludir al "diálogo" y a la "mano tendida" del Concello para alcanzar acuerdos. La concejal prefirió no definir de qué administración es competencia el desalojo de A Insumisa si sus integrantes se negasen a salir de Comandancia para que el Estado pueda iniciar la rehabilitación.

Delso expresó su deseo de que este colectivo asista a la convocatoria pública de este jueves en el centro cívico de la Ciudad Vieja para informarse de las características del proyecto Naves do Metrosidero "para analizar esta oportunidad" que se le brinda a los jóvenes de la ciudad y la comarca.