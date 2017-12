¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda de ocio del 23 de diciembre de 2017

11.00 horas. Los colectivos Mar de Fábula y RetoqueRetro inauguran en el Aquarium sus 'Océanos mutantes e criaturas caóticas', una serie de piezas hechas a partir de la basura que devuelve el mar.

13.00 horas. La Casa de las Ciencias ofrece el visionado de su nuevo audiovisual sobre la materia oscura 'El fantasma del universo'. Se proyectarán más filmes a las 12.00, 17.00 y 18.00 horas.

17.30 horas. La Asociación Tanxedoira celebra en el Centro Cívico de Noso Mesoiro las fiestas con un Festival de Nadal, en el que actuarán los grupos artísticos de la entidad y se sorteará una cesta.

18.00 horas. In Nave Civitas y O Mural conmemoran el 44 aniversario del fallecimiento de Lugrís con una pintada de paraguas en el Obelisco a esa hora y un recorrido por la ciudad.

20.30 horas. 'La Ternura', la nueva pieza de Alfredo Sanzol, tendrá esta tarde su segunda función en el Teatro Rosalía de Castro.

22.30 horas. La banda Ladrillo y Mujer, integrada por LaAdri, Dj Uxxio, Jon Lacroix y Neironairo se estrena en la ciudad con un concierto en la sala Mardi Gras. La entrada cuesta 6 euros.

22.30 horas. Las bandas Rockers Go To Hell y Hound Dogs recuperan los éxitos del rock and roll y rockabilly de los años 50 y 60 con un concierto en el Garufa Club.

23.00 horas. Guerrera cierra la gira de presentación de su tercer álbum homónimo con una actuación en el Playa Club, donde compartirá escenario con Cró!, que celebra su década de trayectoria

Y además...

El Muncyt celebra la Navidad con un programa de actividades infantiles como los espectáculos 'Matemagia' y 'Burbujas' en tensión (17.00 horas) y un juego de escape de 11.15 a 18.15 horas.