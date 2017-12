El Concello regulariza el 76% de las 154 terrazas de hostelería del casco histórico

La regularización puesta en marcha por el Concello en las terrazas de hostelería del casco histórico consiguió ajustar a la normativa el 76% de las instalaciones existentes, ya que 117 de las 154 censadas disponen ya de la licencia municipal. A estas terrazas se suman otras 26 que todavía están efectuando los trámites necesarios, mientras que a once se les abrió un expediente que puede acabar con el levantamiento de los muebles y la aplicación de una sanción.

El concejal de Mobilidade, Daniel Díaz, explicó que esas últimas actuaciones se llevaron a cabo "tras numerosos contactos y requerimientos", que en unos casos no obtuvieron respuesta y que en otros no permitieron cerrar de forma favorable el expediente para autorizar la terraza.

El proceso para regularizar las terrazas comenzó el pasado 15 de mayo con la publicación de la nueva ordenanza, que recoge la obligatoriedad de dejar un espacio mínimo de 2,5 metros para el tránsito de personas y vehículos de emergencias en 34 calles del centro de la ciudad, en las que además se colocaron chinchetas en el pavimento para indicar a los hosteleros cuáles son los límites para la instalación de sillas y mesas. La elección del casco histórico para comenzar la ordenación de las terrazas se debió a la alta concentración de establecimientos hosteleros existentes en la zona, así como por la presencia masiva de viandantes en determinadas fechas del año.

Daniel Díaz recordó ayer que esta normativa fue acordada con los servicios técnicos municipales, así como con colectivos de asistencia en emergencias y de personas con problemas de movilidad. También destacó el edil que la labor de regularización de las terrazas se llevó a cabo de forma íntegra con personal del Concello, mientras que el Gobierno local del PP destinó 70.000 euros a contratar una empresa que se encargó de gestionar las licencias.

El edil detalló además que fueron abiertos expedientes sancionadores a 14 hosteleros por no aportar la documentación que se les requirió, aunque por el momento no se impuso ninguna sanción porque la tramitación no concluyó, a lo que añadió que el Concello trabaja ya en la extensión de esta regulación al resto de la ciudad.

La responsable municipal de Seguridade, Rocío Fraga, informó que los seguimientos realizados revelan que los empresarios cumplen la normativa y que los únicos problemas apreciados se refieren a la ocupación de la calle por algunos toldos y carteles con los menús tan solo "por centímetros", y que en estos casos en los que se exige a los hosteleros que los ajusten a las medidas fijadas.

También señaló Fraga que el Concello advirtió que algunos establecimientos dejan extendidos sus toldos cuando están cerrados, por lo que se les requiere para que los recojan. Según la concejal, la respuesta de los hosteleros "en general fue buena", a pesar de que el Gobierno local temía que el cumplimiento de la normativa "aflojara" con el paso del tiempo.