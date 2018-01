"Si el combustible sigue subiendo, pediremos en junio un incremento de las tarifas de taxi"

Las tarifas de los taxis coruñeses están congeladas desde 2016. Este año, de momento, tampoco habrá cambios. El presidente de la Asociación Local de Autotaxis de A Coruña (Tele Taxi), Manuel Sánchez Quindimil, explica que ni el IPC ni el precio del combustible justificaban negociar con el Concello un aumento de los precios. "Subir por subir, no. También nos ponemos en la piel del usuario", indica el representante de los taxistas, al tiempo que advierte de que, en caso de que la gasolina continúe incrementando, en junio o septiembre solicitarán un aumento. Quindimil asegura que el sector percibe la salida de la crisis

- ¿Por qué han decidido una congelación de las tarifas?

-No las pedimos el año pasado porque el IPC no nos daba para pedir el aumento. Por unas décimas no íbamos a pedirlo. Tampoco el combustible había subido. Si el combustible sigue subiendo, en junio o en septiembre, se pedirá. Solicitaríamos un aumento si se diese una circunstancia especial. Subir por subir, pues no. También nos ponemos en la piel del usuario. No están las cosas como para pedir mucho más.

- ¿Han aumentado los usuarios tras los peores años de crisis?

-Las mejorías en cualquier circunstancia de la vida son más lentas que las caídas, pero se está manteniendo el trabajo. Todo es mejorable. Con respecto a los años duros de la crisis se ha mejorado. O será porque nosotros nos hemos acostumbrado ya a sufrir. Se nota a nivel no solo del taxi, si no de la gente, que tiene más trabajo.

- ¿Temen que plataformas como Uber se instalen en la ciudad?

-Alguna habrá, pero no es un tema muy significativo. Tampoco tenemos aquí un agobio de trabajo que no demos hecho. Esta es una ciudad que por sus características, pequeña y concentrada, tiene un número de licencias muy elevado. El usuario tiene de todo.

- Los usuarios suelen optar por esas alternativas por ser más baratas...

-En el taxi tienes lo que tienes y sabes lo que te va a salir, pero Uber te modifica las tarifas. En el taxi vas con algo fijo.

- ¿No están preocupados porque Uber o plataformas similares puedan tener éxito en A Coruña?

-Todo lo que sea restarnos es malo, pero de momento no es la preocupación mayor, de entrada no la vemos efectiva en la calle. Ahora, eso puede venir mañana porque lleva dos días montarlo y ponerlo a trabajar. Todo lo que sea competencia, después de que tenemos un exceso de licencias, tenemos sobre 280, no es bueno. En la ciudad hay un buen servicio para el ciudadano. Cuando viene gente de fuera te da las gracias por el buen servicio y los precios buenos que tenemos. Incluso dicen que somos rápidos a la hora de llegar a llamadas.

- ¿Qué retos tienen para este año?

-Mejorar el servicio, los coches, la limpieza, esos detallitos que te ayudan a mejorar. Tecnologías ya tenemos todas las nuevas que hay en el mercado. Puedes pedir un coche por una aplicación, escoger el modelo, si quieres para perros, maletero amplio, si quieres que sea adaptado, etcétera. Quizás nos falte un poco de informar al ciudadano de todo lo que tenemos.

- ¿Cuál es el perfil del usuario?

-De todo tipo porque tenemos el inconveniente de que no es fácil aparcar o moverse por el centro. Tenemos desde empresarios a trabajadores o turistas. Nos encontramos con todo tipo de gente.

- ¿A qué zonas realizan más desplazamientos?

-Los hospitales y los centros médicos son lugares de visita obligada. Después, por todos los sitios. No hay trayectos que se hagan mucho más que otros.

- ¿Los turistas qué suelen demandar?

-Nos piden que les indiquemos lugares de interés, que les hagamos una ruta por la ciudad para conocerla. Nos encontramos con todo tipo de gente.

- ¿Les afecta el aumento del uso de bicicletas?

-Tendríamos que mejorar entre todos para construir una ciudad un poco más humana en cuanto a educación vial. El ciclista debe darse cuenta de que no puede llegar con la bicicleta al paso de cebra y pasar sin parar porque su velocidad no es la misma que la de los peatones y te llevas sustos. Ellos seguro que también se los llevan.