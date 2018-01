Las casas coruñesas, por dentro

Independientemente de dónde estén situados, los hogares coruñeses cuentan con características comunes que ayudan a formar una imagen de cómo es la ciudad según las personas que la habitan. El 30% de las viviendas están ocupadas por familias con hijos, casi la misma cifra que la de las personas que residen solas. Apenas en el 15,56% de los casos hay más de cuatro habitantes. En más de la mitad de los hogares no hay miembros mayores de 65 años y, en el 78,71% no reside ningún menor de 16 años. La edad media de las personas que viven solas es de 58 años. El 52% de la población no paga alquiler ni hipoteca y el 21,51% de los hogares de la ciudad cuenta con unos ingresos iguales o inferiores a los mil euros. Solo el 9,74% supera los 4.000 euros mensuales

Cada casa es un mundo, eso es cierto, aunque hay parámetros que se repiten en muchos hogares de la ciudad, por lo que es posible, analizando los últimos datos facilitados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), hacer un perfil de la casa tipo coruñesa. Para empezar, ¿cuántas personas viven de media en los hogares de la ciudad? 2,29 personas. Eso implica que las casas en las que solo hay dos habitantes alcanza el 33,24% del total del parque inmobiliario. Solo en el 15,56% de las viviendas hay cuatro o más habitantes y en el 28,46% de los casos hay solo un residente. Los hogares con tres miembros representan al 22% del total. Son significativos también los datos de las edades de estas unidades convivenciales, ya que en el 63,36% no hay mayores de 65 años y, en el 78,71% no hay ningún menor de 16 años, por lo que, en la mayoría de las casas coruñesas no hay ni niños ni abuelos.

Según estos datos, que reflejan la realidad de los hogares coruñeses en 2016, solo en el 23,21% de las casas había una persona mayor de 65 años y en el 13,42% dos o más. En el caso de los menores de 16 años, los datos son similares, había un menor en el 11,52% de los hogares y solo más de dos en el 9,78%.

La edad media de las personas principales de las casas de la ciudad es de 52 años para los hombres y de 54 para las mujeres, lo que hace una media de 53 años. Coincide con los datos de los sustentadores principales, que es de 53 años para los hombres y de 55 para las mujeres. Una cifra que aumenta si se tiene en cuenta solo a las personas que viven solas, ya que ahí, la media alcanza los 58 años.

El tipo de hogar que predomina, rozando el 30%, es el unipersonal con hijos (29,57%), una cifra similar al que representan las viviendas en las que solo vive una persona (28,46%). Casi una de cada cuatro residencias de la ciudad la habitan parejas sin hijos (24,23%) y las familias monoparentales representan al 10,5% de los hogares coruñeses. Las casas que están habitadas por otro tipo de residentes alcanzan el 7,24%.

Teniendo en cuenta factores económicos, el ingreso medio de los hogares coruñeses asciende a 2.154 euros al mes, siendo la aportación media por persona, de 940 euros al mes. En el 21,51% de los hogares de la ciudad, los ingresos no superan los mil euros y es, según los intervalos que marca el Instituto Galego de Estatística, el grupo con más representación, ya que divide los hogares de 500 en 500 euros hasta los 3.000, donde ya cuenta de mil en mil. Los hogares que tienen entre mil y 1.500 euros de ingresos mensuales representan al 15,4% de los hogares y los que suman aportaciones de entre 1.500 y 2.000 euros y de 2.000 a 2.500 euros rondan el 16%. Las rentas más altas, las que superan los 4.000 euros al mes, no llegan al 10% y se quedan en el 9,74%.

El 53,7% de los habitantes que aportan ingresos al hogar trabajan por cuenta ajena y el número medio de perceptoras de ingresos es de 1,68. Hasta el 54,21% de los hogares asegura que tiene facilidad o mucha facilidad para llegar a final de mes. Esta cifra contrasta con el riesgo de pobreza, que se acerca al 12%. Si se tienen en cuenta los criterios de la Estrategia Europea 2020, que no analizan solo los ingresos sino las necesidades de los vecinos y su riesgo de caer en la exclusión social, esa tasa sube hasta el 17,42%.

La mayoría de los habitantes de la ciudad (el 52%) reside en una vivienda ya pagada; el 21% tiene que hacer frente mes a mes todavía a la hipoteca de su vivienda principal y el 26,67% a los recibos del alquiler. El gasto medio mensual en la hipoteca es de 434,70 euros y, el del alquiler asciende a 349,84 euros. Durante el año 2016, según los datos del Instituto Galego de Estatística, el 21,7% de los hogares de la ciudad hicieron algún recorte en alimentos y en reparaciones y este ahorro supuso unos 74 euros mensuales.

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, el 73,08% de los hogares cuenta con ordenador y el 75,3% de estas casas tiene contratada conexión a internet. El mismo porcentaje utilizó el ordenador en los últimos tres meses y más del 50% utilizó este dispositivo para realizar gestiones ante las administraciones, como el envío de formularios (53%) o consultar información (55,39%).