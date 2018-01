"Se están vendiendo muchas viviendas por inversión porque no dan nada por el dinero"

- ¿Por qué se tiende más a alquilar que a comprar viviendas?

-Lo fundamental es la carestía de empleo y que casi todas las entidades bancarias están tratando de aplicar cuotas fijas en las hipotecas y la gente no está muy por la labor. El alquiler es la mejor alternativa que tienen para poder tener su vivienda. Se están vendiendo muchas viviendas por inversión porque ahora los bancos no están dando nada por el dinero. La gente compra vivienda, que hoy se pueden comprar baratas, evidentemente de segunda mano y no en el Cantón, pero por 150.000 euros te compras una vivienda que te rentúa casi el 5% en renta inmobiliaria.

- Los tipos de interés bajos hacen que haya hipotecas más baratas que alquileres...

-Los empleos son precarios y temporales, por eso la gente no puede meterse en una hipoteca. Antes había dos sueldos en casa y, ahora, hay uno y escaso. El principal motivo es la falta de seguridad. Y, después, la gente se da cuenta de que si estás en alquiler cualquier cosa que le pase al piso la paga el propietario, igual que la comunidad, el IBI? También tienes movilidad porque después de un año puedes dejar la vivienda y buscarte otra. Antes tenías la obligación de estar tres años, ahora tienes facilidades para moverte de vivienda.

- ¿Cómo evolucionó el mercado en últimos años en la ciudad?

-Las ventas de vivienda han aumentado. Las de locales, no. Hay miles de locales vacíos que se venden y no hay ni una puja por ellos. Tienen que estar muy bien situados, en zonas como la plaza de España, la plaza de Pontevedra, es decir en el El Ensanche, o Cuatro Caminos. La calle Barcelona ya no es lo que era. Hay una evolución muy grande en las ventas de viviendas desde hace dos años. Se está moviendo el mercado, no va a haber el mercado que hubo, pero se está moviendo.

- ¿Los precios han subido?

-Lo del precio es más complejo. La zona centro sigue siendo cara, de 3.000 a 4.000 euros metros cuadrado, las otras, entre 800 y 1.000 euros cada metro cuadrado. Hay gente que vende por necesidad. Todavía hay posibilidad de comprar a buen precio. El mercado se mueve y está evolutivo en precio, está yendo para arriba.

- ¿Cuáles son las zonas más demandadas?

-La calle Barcelona y el Agra do Orzán funcionan bastante bien, y la zona de Monte Alto. La zona centro siempre tuvo movilidad, pero sus clientes son gente de dinero, muy específicos.