Las bicicletas de BiciCoruña permanecen en las estaciones a pesar de no haber servicio en Reyes

Las bicicletas de BiciCoruña permanecieron en las estaciones que hay distribuidas por la ciudad durante el 5 y el 6 de enero, a pesar de que el día 5 el servicio solo funcionó hasta las 14.00 horas y el 6 permaneció cerrado. Muchos usuarios despistados acudieron con sus tarjetas para coger las bicicletas. Probaron una y otra vez, incluso hubo quien recorrió varias estaciones, siempre con el mismo resultado. No salían de sus anclajes. En una de las paradas de BiciCoruña un usuario informó a otros dos de que hasta el día 7 el servicio no estaba disponible. Todos coincidieron en que el no recoger las bicicletas llevaba a engaño.