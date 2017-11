Cuatro estrena hoy una nueva edición de 'Granjero busca esposa'

La sexta temporada de Granjero busca esposa, que se estrena esta noche en Cuatro, lo tiene todo para "triunfar", según su presentador, Carlos Lozano,: historias de amor "del de verdad", lugares "idílicos", participantes que están muy "revolucionados" y algo "muy fuerte" con lo que los espectadores "van a alucinar".

Feliz por volver a hacer de "cupido rural", Carlos Lozano asegura que los nuevos candidatos de Granjero busca esposa (22.45 horas) -el programa de citas más veterano de Cuatro- "sorprenderán al público", ya que son el resultado de "un casting muy redondo".

Entre ellos se encuentran David, el granjero de los "huevos de oro"; Garikoitz, un chico "muy jovencito y emprendedor"; Patricia, una exdirectora de recursos humanos; o Facundo, el primer participante gay en la historia del programa, que está siendo ya "una revolución en redes sociales", según apunta Carlos Lozano.

Son todos perfiles muy diferentes que ayudarán a acabar con algunos tópicos y estereotipos ligados al mundo del campo, que es más "natural" de lo que el público a veces puede creer, aunque sea "complicado" encontrar pareja, según reconoce el presentador del programa.

"Ligar en las aldeas no es fácil. Los granjeros se levantan a las seis de la mañana y, si hay una mujer en la zona, normalmente son familia o primas. No tienen muchas opciones, así que para ellos lo que hace el programa es algo muy bueno", subraya Lozano, que no solo hará de "celestino", sino que también ejercerá de narrador y acudirá a la llamada de los participantes cuando sea necesario.

Esta nueva entrega también permitirá a los espectadores conocer cómo es la vida lejos de la ciudad y conocer entornos "idílicos": "Aprendes cosas, le damos vida al campo, a entornos rurales que son maravillosos y que la gente no conoce. Pueden descubrir como es la vida cotidiana del granjero, sus formas de pensar y de conquistar", sostiene Lozano.

Sin embargo, aunque habrá momentos emotivos y enternecedores, el presentador asegura que ocurrirán también "cosas muy espeluznantes y muy duras" dentro de esta nueva temporada en la que diferentes granjeros buscarán en el amor en la televisión.

El programa llegará tan solo unos días después de que Cuatro cerrase la temporada de otro espacio de búsqueda de pareja de gran éxito para la cadena de Mediaset: ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, de Luján Argüelles.