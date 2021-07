Trabajan de culo al público.

***

Acabo de salir de la ducha; me he peinado; me he perfumado; he escogido la ropa que más me gusta… para ponerme a leer.

***

El verano nos hurtará el verano.

***

Soy la persona que no me sigue.

***

Nunca se atrevieron a decir que en el cielo no hay sitio para todos.

***

Yo sólo quería hacerme un hueco entre vosotros, pero me caí dentro.

***

¿De qué huyes cuando te acercas?

***

Hacer las cosas bien cansa, sobre todo cuando compruebas que están mal.

***

Siempre me he sentido diferente, pero no por engreimiento, sino porque tú también lo eres.