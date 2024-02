- No te cortes con los cuchillos: no vayas a comprar cuchillos que no corten.

*** Ya tenéis bastante con lo que no tenéis. *** ¿Qué significa un día en una vida de dos? *** Juntos de la mano, desnudos, en el infierno. *** Ser humano no es difícil; aceptar esa condición lo es mucho más. *** Normalmente la esclavitud es cosa de dos, pero en algunos casos es una mera relación consentida con uno mismo. *** Cuando llegues a casa apaga el mundo. *** Crees que el silencio te tiene manía, que es tu insidioso frontón. Piénsalo bien: no encontrarás mejor compañía. *** No puedo escuchar las olas si no estás a mi lado.