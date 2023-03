Sólo le pidió un abrazo, pero no podía permitírselo.

***

No descartes que puedas estar vivo.

***

Dicen que es un soñador, un desagradecido, un tipo que quiere volar sin motor.

***

- No, no otorgo. Me callo porque me das mucha pereza.

***

La evolución del ser humano: de la teta a la criptomoneda.

***

No se molestaron en bajar a mi mundo, quizá porque pensaban que había que subir.

***

Los pájaros se asustan en tu presencia. Por algo será.

***

Estás bebiendo champán con guantes de boxeo.

***

Se han agotado las entradas para tu boda.