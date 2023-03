TikTok se ha convertido en la red social de los descubrimientos. Cada día millones de usuarios comparten sus rutinas, moda, bailes pero sobre todo muchas reviews de productos de supermercados. Los 'hauls' de Mercadona arrasan en Internet y son muchos los usuarios que consumen este tipo de contenido.

Esta vez, el vídeo que está arrasando sobre la cadena de supermercados de Juan Roig no está relacionado con ninguna novedad. El último viral de Mercadona está relacionado con un producto que lleva en las estanterías desde sus inicios. Un usuario de TikTok ha compartido el llamativo descubrimiento que ha hecho sobre la leche de la marca Hacendado.

"Me quedé loquísimo", escribe junto al vídeo en el que pregunta a sus seguidores "¿a qué edad se enteraron?". En las imágenes se ve como al juntar dos cartones de leche, uno de frente y el otro lateralmente, se puede ver la imagen de un vaso de leche, algo que le ha llamado poderosamente su atención.

El tiktok en cuestión tiene más de 1,1 millones de reproducciones y acumula un montón de comentarios. Entre los que señalan el "mucho tiempo libre" que tiene este usuario para haberse dado cuenta de esto, quien dice que podría vivir sin esta información o los que se han sorprendido con este hallazgo. "Si no veo el vídeo no me entero de esto", "no lo puedo creer" comentaron.