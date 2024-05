Un nuevo discurso ha provocado que la reina Letizia esté en boca de todos. Lo verbalizó en el día mundial de las Enfermedades Raras, sin leer y sin guión durante casi cuatro minutos, y ha recibido todo tipo de elogios por parte público. Una de las que se ha sumado a las alabanzas ha sido Carlota Corredera en su cuenta de X, donde no ha escatimado en calificativos para referirse a lo que acababa de ver.

No es la primera vez que la reina Letizia acapara todos los aplausos. En numerosas ocasiones, ha sido ejemplo por su forma de comunicar, evidenciando sus cualidades como periodista. Cabe recordar que la fuera presentadora de TVE dejó su puesto para casarse con el rey Felipe.

En esta ocasión, Letizia aprovechó su intervención para reivindicar las dificultades que enfrentan aquellos que sufren las llamadas 'enfermedades raras' y solicitó para llos reconocer la especialidad en genética clínica y el cribado neonatal.

"La genética clínica es medular para impulsar la medicina personalizada de precisión; cuando hablamos de prevención no sólo nos referimos a la primaria, sino a esa prevención ligada a investigación, diagnóstico precoz y acceso en equidad a tratamientos farmacológicos y a las diferentes terapias, porque si no identificamos las causas de las patologías raras no podremos prevenirlas", indicó la reina en su discurso.

Así fue la reacción de Carlota Corredera al discurso de la reina Letizia

Luego de que Europa Press publicase en su cuenta de 'X' el discurso de la reina Letizia, el vídeo se difundió por toda la red alcanzando ya más de 30.000 reproducciones. Una de ellas provino de Carlota Corredera, que no pudo resistirse a cita la publicación, compartiendo el vídeo con todos sus seguidores, y escribir sus impresiones sobre la misma.

Empatía, implicación, oratoria brillante, sensibilidad… chapeau, SM Doña Letizia 👑 https://t.co/bHdI72IQ2S — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) March 6, 2024

