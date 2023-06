Las reseñas en internet nos permiten acceder a información sobre todos los bares y restaurantes de España. Son muchos los usuarios que echan una ojeada antes de visitar un local, para ver que pueden encontrarse. Sin embargo, no todos los datos están recogidos y esto parece haber puesto furioso a un cliente de un bar de Laguna de Duero.

Al parecer, según informa @soycamarero en su cuenta de Twitter, el usuario mostró su malestar en las reseñas del café bar, ante lo que para él era "un asco", dejar entrar a las mascotas al interior del local: "Dejan entrar a perros dentro del local, un asco. Podrían informar".

La respuesta del hostelero llegó sin filtro

Lo que no esperaba este usuario era la respuesta del dueño del local, que no entendía la protesta de su cliente. A día de hoy, es frecuente encontrarnos con locales que permiten la entrada de perros y gatos, un gesto de tolerancia y empatía con las mascotas de los clientes. El comentario no pareció gustar al gerente, que respondió con contundencia y dejando claro que no cambiaría de opinión por muchas reseñas del estilo que le pusiesen: "hola Javier, pasamos a informarle, dejamos y dejaremos entrar a perros en todos nuestros locales ya que su visita es más agradable que la de personas como usted. Para asco, el que da su comentario. Gracias".

La opinión del cliente no está tan siquiera respaldada por la ley, pues el reciente Real Decreto 1021/2022 permite la entrada de perros siempre que el hostelero lo desee. Por ende, si el propietario del bar quiere que entren mascotas, no está en necesidad de comunicarlo a sus clientes, por lo que este usuario molesto no llevará la razón.

Sin duda, un zasca en toda regla que dejó en evidencia a un cliente que debería revisar las normas de la hostelería antes de criticar a un trabajador.