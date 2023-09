En la tarde del domingo, una usuaria compartió una conversación en Twitter en la que discutía con otra usuaria de Blablacar tras responder en gallego. La demandante del viaje reprochaba no recibir una respuesta en castellano tras haber realizado la primera consulta en este idioma.

Debido al tono interpretado por la conductora, esta lo vio como un claro ataque, no se contuvo y le achacó las pocas ganas de entender su mensaje, pues era de una dificultad aparentemente mínima si lo comporásemos con su traducción al castellano: "Ola, non. Non me vou desviar".

La pasajera, Miranda, no pareció muy contenta con la respuesta, pues había formulado su pregunta en castellano: "Hola. Podrías recogerme en el aeropuerto de Santiago?". Ante la respuesta en gallego, optó por hacer como que no entendía, como más tarde admitió, y ahí comenzó la polémica: "No ves que te hablo en español? Castellano. No entiendo que haces contestando en gallego".

La conversación subió el tono y se hizo viral en redes

Dada la actitud tomada por Miranda, Ana, la conductora, no quiso llegar a más acuerdos y se negó a acatar la petición de la pasajera, elevando el tono: "Porque eu falo en galego. Ti fala o que che pete xd Se non entendes galego sabendo falar español significa que só tes unha neurona. Sintoo por ti, de verdade :(".

La cosa no se quedó ahí, sino que Miranda admitió la malintención de su primer mensaje y mostró su incredulidad al ver cómo le contestaba en gallego a alguien que le hablaba en castellano: "Hahaha, q mofa dios. Con un inglés hablad en gallego no? Y digo no entiendo ni en sentido literal sino q no m cabe en la cabeza q una persona en su sano juicio hable en gallego x la cara, maleducada".

La conversación terminó con una contundente mensaje de Ana que, por lo visto en redes, ya no obtuvo respuesta: "Eu con xente de vox non falo. Feixista".

La propia @AnaDeyn admitió a posteriori que nunca se ha negado a hablar en castellano, sino que fueron las formas iniciales las que le llevaron a tomar esa actitud y su palpable "desprezo".

O problema foi o deprezo. Se me pide educadamente que cambie de lingua porque non é galega, son a primeira en facelo. Por algo sei falar as dúas. E chapurrear outras.

De feito, ese mesmo día levei a dúas murcianas e 0 problema. Cando me dixeron que non eran de aquí, cambiei. Fin. — a Ana (@AnaDeyn) 17 de julio de 2023

Revuelo en redes sobre qué es lo correcto

Ya sea por desconocimiento o por el término popularizado en los últimos años como "galegofobia", fueron muchos los usuarios que mostraron su disconformidad con el primer mensaje de Ana, tildando de mala educación al haber respondido en un idioma diferente al utilizado en última instancia.

No creo que le haga falta decirte que no es de allí, sólo con que la veas hablar en castellano deberías responder en castellano xd por pura lógica, aún así te lo ha dicho, un poco borde, sí, pero sinceramente más borde me parece contestar en otro idioma por la cara, y más… — mene black ༺♡༻ (@Meneblack) July 17, 2023

Tiene toda la razón, si ella te habla en un idioma que conoces primero, le contestas por educación en el mismo idioma, pero se te nota la nula educación, pero encima alardeas de ello, lamentable muchacha — JUANITO MARAVILLA 7 (@anxo_00) July 17, 2023

Sin embargo, la realidad es que gallego y castellano conviven en Galicia sin aparentes controversias en el día a día. Son muchas las personas que mantienen una conversación respondiéndose en su primera lengua pese a estas ser diferentes. Esta vertiente de pensamiento también mostró su apoyo a la conductora en redes sociales y lamentó que todavía se sufran este tipo de episodios.

Ana que yo 0 de gallego y te leo perfectamente. No es que no sepan. Es que no les da la gana. — Mr Robot (@VdeVictoria80) 17 de julio de 2023

Parece que le estés hablando en mandarín y que no te ha entendido nada y lo entiende cualquier persona que tenga mínimo dos neuronas funcionales. Lo que le jode es que le hables galego en sí, no no entenderte. Es cosa seria. — Микел ☘ (@izargorri_1512) 17 de julio de 2023

Para os que non sodes conscientes do desprezo continuo á nosa lingua coa resposta desa persoa: tedes un problema. Só hai que tervos respecto a vós cando non queredes facer o mínimo esforzo en entender outro idioma que non sexa o castelán dentro deste Estado. — Leti (@r___ele) 18 de julio de 2023