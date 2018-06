Un regreso a los inicios del rock

Citan a Neil Young y aseguran que "es mejor quemarse que oxidarse", pero reconocen que no tienen prisa por bajarse del escenario. Radio Océano, el grupo que abría en los 80 la escena coruñesa del rock and roll, vuelve esta noche a las tablas de la ciudad, donde ya actuó el año pasado como parte del Festival Noroeste Estrella Galicia. En esta visita, sus integrantes no vienen de vacío. A partir de las 22.00 horas, la formación presentará en el Garufa Club su nuevo trabajo discográfico, Memoria do óxido, una revisión de sus clásicos en la que intercalan, además, varias novedades.

"Más de un tercio del disco son temas nuevos. Las letras tienen ese punto irónico y reivindicativo de siempre, aunque ahora son más serias, y menos pop", explica Xosé Manuel Pereiro, cantante del grupo. Su mezcla de directos y grabaciones saldrá bajo la firma de Subterfuge Records la próxima semana. Era el propio sello el que proponía a la agrupación la realización de este trabajo, que retrasa su edición en doble vinilo con la que iba a presentarse para el mes julio. "El director Carlos Galán dijo que nos había descubierto tarde, pero que le gustaba lo que hacíamos. Decidimos que si había gente que apostaba por nosotros, lo lógico era hacer esta actuación", cuenta Pereiro.

En el concierto de presentación, Radio Océano compartirá escenario con otras dos bandas coetáneas. Los Dramáticos y 24 Ancianos respondieron a la invitación del grupo para unirse a la actuación, en la que sonarán los temas que construían el panorama punk gallego hace más de treinta años. "Todo era muy ilusionante. La esencia del rock, la noche, los bares? Había mucha demanda de los grupos que empezaban, y eso era estimulante", recuerda sobre la época el cantante, que cree que ahora "hay mejores grupos, pero menos expectación". Radio Océano, asegura, no la necesita. La formación no tiene "la pretensión de llegar a nada" ni, por lo tanto, "la presión de tener que hacerlo", pero confía en poder permanecer bajo los focos. "Lo más importante es tocar. Mientras tengamos armonía en el grupo, seguiremos".