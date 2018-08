Una mujer recibirá 15.750 euros del Concello por caer en una acera rota

La caída de una mujer de 52 años hace dos años en la avenida Barrié de la Maza será compensada por el Concello con la cantidad de 15.753 euros, según la resolución del Consello Consultivo de Galicia, que tuvo en cuenta que el accidente se produjo por la existencia de seis losetas sueltas en la acera, como reflejó el informe elaborado por la Policía Local.

El organismo, que debe emitir un informe sobre esta reclamación al superar la cuantía de 15.000 euros, considera que el Concello incumplió su obligación de garantizar el mantenimiento de la vía pública, por lo que le hace responsable de los daños sufridos por la mujer, la inflamación de una rodilla y una pequeña herida por las que fue trasladada a un centro sanitario.

El Consello Consultivo acepta la cuantificación de 52,13 euros por cada uno de los 209 días de perjuicio personal sufrido por la pérdida temporal de calidad de vida, así como los 30,08 euros por 70 días de perjuicio personal básico. También recibirá 1.506,42 euros por perjuicio psicofísico y 733,94 euros por perjuicio estético ligero, además de una indemnización de 2.240,36 euros por las secuelas padecidas.

A estas cifras hay que sumar 401.63 euros de reducción salarial durante su baja laboral y otras pequeñas cantidades por gastos farmacéuticos, aunque el organismo rechaza la inclusión del gasto en un medicamento que la accidentada tomaba ya antes de los hechos, así como de varios tiques de taxis porque no figura el recorrido realizado ni el nombre de la reclamante.

Desestimado

Otra solicitud de indemnización al Ayuntamiento recibe un informe negativo por el Consello Consultivo, ya que considera que el accidente, ocurrido en mayor de 2016 en el cruce de Rúa Alta con Cordelería, no es atribuible a una negligencia municipal. La mujer, que sufrió un golpe en la cara y la rotura de tres dientes, reclamaba el pago 15.728 euros por estos daños, aunque las fotografías aportadas permiten apreciar que la caída se produjo en la calzada al tropezar con una tapa de alcantarilla en un punto donde no hay paso de peatones, por lo que el Consultivo que no es un lugar para el tránsito de los viandantes.