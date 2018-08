El Noroeste, el "gran escenario" de Chrissie

Aterrizaron ayer en la ciudad tras un concierto en Manchester, sin apenas tiempo de pruebas, pero desde el escenario de la playa del Noroeste Estrella Galicia The Pretenders demostraron que el oficio y la energía que aún conservan muchas bandas de rock y pop surgidas en los años ochenta supera cualquier prisa o limitación. La banda de Chrissie Hynde, con el carisma y la fuerza intactas a los 66 años, ofreció una convincente actuación para cerrar la segunda jornada del festival en Riazor ante más de 30.000 personas en el momento de empezar el bolo, según los cálculos municipales, diez mil más que en la edición del año pasado en el segundo día de conciertos.

Dos temas de su último disco, Alone y Gonna wait, enchufaron la noche con su músculo guitarrero, con el aire rejuvenecido al que se ha agarrado la banda y que despierta las ganas de movimiento. " Alright La Coruña", sonrió Chrissie después de las más conocidas Message of love y Talk of the town, complacida con la respuesta de la playa, en donde perdía de vista a los más alejados. Hasta pidió encender los focos para comprobar la magnitud de la expectación. "Gran escenario, gran público", añadió antes de continuar con Private life. Entonces las pantallas, apagadas antes, ofrecían imágenes de la actuación, aunque en blanco y negro.

Dieciséis temas formaron el repertorio, eficaz pese a la ausencia de algunos clásicos del fácilmente reconocibles y de temas de sus primeros trabajos en los primeros ochenta, canciones que remiten a su juventud dorada. Pero el conjunto satisfizo en general al público.

Viva Suecia actuaron como teloneros en una demostración de sintonía con el público que le sigue y con el que no lo conoce. Lola y The Soul Breakers arrojaron dosis de rock clásico y de comunión entre funk, soul y rhythm blues para completar la jornada. El Noroeste se cierra hoy con el traslado al Paseo de los Puentes. Sesiones de Djs desde las 13.00 y los conciertos de Ángel Stanich (18.45) y Morgan (20.15) culminarán una edición de un festival que en casi una semana ha llenado las calles de variadas propuestas musicales.