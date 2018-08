El Ieside iniciará en septiembre su oferta educativa

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside), entidad dependiente de Abanca a través de Afundación, pondrá en marcha el próximo mes su oferta educativa, que incluye el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), único oficial en Galicia con doble titulación internacional de una institución privada. Ieside también oferta su Master in Business Administration (MBA) y su Executive MBA, además de los de Dirección Económico-Financiera, Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Gestión y Dirección de Proyectos, International Business, Liderazgo en las Organizaciones y Dirección de Personas, Marketing Digital, Banca y Finanzas y SAP in Sales and Distribution.