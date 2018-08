"Me hizo muchísima ilusión ser elegida, es como representar a España en Eurovisión"

Sandra González, que trabaja como arquitecta en su estudio de A Coruña, lleva a la Bienal el solar entre las calles San Andrés y Mantelería, donde proyectó un "laboratorio de fabricación", un complejo dedicado a la producción de diseños e inventos plasmado en un edificio diáfano con escaleras exteriores de color que generaran una "reanimación urbana". Pero no solo ese proyecto lleva su firma en el pabellón virtual y físico español.

- El proyectos que está en Venecia se desarrolla en Arteixo.

- Arteixo Works fue una acción que hicimos en un curso de verano. Arteixo es una ciudad que tiene el polígono industrial más grande de España prácticamente y se separan por una carretera nacional. Pedimos productos a las empresas, Leyma, Bonilla? e invadimos espacios urbanos con ellos. Para que se viera lo que se hace en un lado, en el otro.

- Por último, otra de sus propuestas implica a los niños.

- La ciudad del mañana es casi una provocación a todos los lugares que vamos. La visión de la arquitectura con la crisis cayó en picado y sigue pasando lo mismo. Así que, en el año 2016, se me ocurrió que si empezamos a trabajar desde la infancia pues la ciudad, la arquitectura y el hábitat se verán de una manera distinta. Así que monté los talleres, que son una provocación hacia los Concellos, la arquitectura y la educación.

- ¿Cómo llega a exponer tus proyectos en la Bienal?

-Nos propusieron en la convocatoria que enviáramos trabajos relacionados con los temas que nos iban dando, haciendo un vídeo explicando el trabajo. Mandé los tres. Cuando me respondieron que me habían seleccionado, no sabía qué propuesta era. Y me dijeron que las tres. Si lo llego a saber, envío algo más.

- ¿Cuál fue su reacción?

-Me hizo muchísima ilusión. Es casi como representar a España en Eurovisión. Estuve en la inauguración y es espectacular. No había estado antes y tengo que volver para terminar de verla, que no me dio tiempo a verlo todo. El de España sí que lo conozco bien.

- ¿Qué supone estar allí?

-Es una oportunidad. En los tiempos de crisis solo sobrevivieron las grandes glorias así que para nosotros, que somos jóvenes, que acabamos de salir de la carrera, y que tenemos una visión distinta, es una gran oportunidad. Hay que agradecérselo a la comisaria.

- ¿Tiene algún otro proyecto?

-Hay muchos más, algo de obra... Estoy con una rehabilitación de pisos de maestros para viviendas de protección oficial, un parque? Estoy a tope.