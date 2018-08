Hotusa prevé abrir hoy el hotel Atlántico, horas después de hacerse cargo del edificio

Tan solo unas horas después de que la cadena Hotusa recogiese las llaves del hotel Atlántico, su página web ofertaba ya habitaciones en el edificio. Fuentes de la nueva gestora del hotel aclararon ayer a este diario que su intención era abrir hoy sus puertas y que, por eso, trabajarían durante toda la jornada. Queda por resolver el tema de los muebles, ya que Parisiana, la anterior concesionaria, tenía que llevárselos y entregar el inmueble vacío. No fue así. El Eurostars Atlántico abrirá, según consta en la página web, con el mobiliario heredado de Parisiana, aunque, según el Gobierno local, las empresas no fueron capaces de llegar a un acuerdo sobre este particular. El Concello no se plantea sancionar a Parisiana por incumplimiento de los pliegos de condiciones

Los trabajadores del hotel Atlántico regresaron ayer a sus puestos de trabajo tras firmar la subrogación de sus contratos con la nueva arrendataria del edificio, Hotusa. "Ha sido un primer día de caos, con cajas por todas partes y algunos cambios. Estamos intentando poner todo en orden", expone el delegado de Comisiones Obreras, Juan José Souto, quien cree que las labores de mantenimiento y limpieza "van bien" para alojar hoy a los primeros huéspedes del Eurostars Atlántico.

Aunque ayer el hotel no estaba abierto al público, los empleados trabajaron para "colocar la habitaciones y probar los nuevos uniformes". "Han traído también los equipos informáticos y solo falta que nos instalen el servidor", detalla Souto, quien asegura que el "ambiente" en la plantilla "ha cambiado". "Han sido semanas de incertidumbre y ahora estamos todos muy contentos. Es un cambio, pero seguro que a mejor", reconoce.

Los trabajadores tienen "muchas ganas" de recibir a los nuevos huéspedes del Eurostars Atlántico. "Estamos recibiendo llamadas pero sobre todo de gente que se quiere informar de lo que ha pasado", cuenta el delegado de Comisiones Obreras. Además, algunos despistados acudieron ayer al hotel para preguntar por el restaurante buffet, ahora cerrado.

La cadena Hotusa, nueva arrendataria de las instalaciones del hotel Atlántico, prevé reiniciar hoy su actividad, tan solo unas horas después de hacerse cargo del edificio, cuyo cambio de gestión se formalizó la madrugada del martes al miércoles. La empresa trabajó ayer a pleno rendimiento para poder ofrecer alojamiento a sus clientes a partir de hoy. Durante todo el día de ayer, fue posible reservar una habitación en el hotel de los jardines de Méndez Núñez a través de la página web de la cadena Hotusa, a un precio de 150 euros la noche en una habitación doble.

En las fotografías que facilita el grupo Hotusa en su web, el mobiliario de las habitaciones es el mismo que cuando el hotel lo gestionaba NH. Hotusa, a preguntas de este diario, no confirmó ayer si, finalmente, se quedará con los muebles de la anterior concesionaria, Parisiana, ni si ha llegado a un acuerdo con ella para utilizarlos en esta nueva etapa.

El concejal de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, aseguró que las dos empresas no habían sido "capaces de llegar a un acuerdo en lo que respecta al mobiliario del hotel", aunque especificó que sí lo habían hecho para el funcionamiento el Casino. Algunos de los enseres de las habitaciones, como las cafeteras de cápsulas que tenían como equipamiento algunos de los cuartos, han sido retirados por Parisiana, ya que, según el pliego de condiciones de la concesión, al terminar el contrato, debía dejar el edificio vacío. No fue posible, aunque la empresa sí que se llevó algunos elementos del Atlántico.

Sobre si el Concello va a sancionar a Parisiana por incumplimiento del pliego de condiciones, al no haberse llevado sus muebles, el concejal de Emprego e Economía Social aclaró ayer que el Concello "no está valorando" esa opción actualmente. Hotusa explica que el hotel Eurostars Atlántico, que ahora se llama así tras haber dejado la gestión de NH, cuenta con 199 habitaciones, también con restaurante y otros servicios como lavandería y sauna. La nueva arrendataria subrogó a los 32 trabajadores de la plantilla que lo solicitaron y otros nueve fueron contratados en cumplimiento del pliego de condiciones redactado por el Concello, que exigía que la empresa iniciase su actividad con, al menos, 41 empleados, el mismo número que tenía NH, y que los mantuviese durante los veinte años que dura la concesión. El concejal de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, recalcó ayer que el cambio de concesionaria elevará los ingresos que revierte el hotel en las arcas municipales.

"El canon anual recibido por el Concello por este inmueble multiplica 620 veces su valor, pasando de 2.500 euros anuales a 1.556.000 euros, un total de más de treinta millones de euros al término del periodo de arrendamiento [20 años], que podrán ser destinados a políticas públicas que fomenten la igualdad y la consecución de una mayor justicia social en la ciudad", dijo ayer Lema, que agradeció el trabajo de los empleados del hotel y también de los funcionarios municipales para llegar a un acuerdo en el traspaso de la propiedad.

Lema afeó ayer a la oposición su "falta de lealtad" por haber criticado la gestión del Gobierno local en este proceso. "No perdieron la oportunidad de sembrar confusión en todo este tema, en el que estamos hablando del futuro de 32 familias de la ciudad", explicó ayer Lema, que defendió que el concurso había sido "no solo atinado y necesario" sino que también "había dado sus frutos". Y es que, el portavoz municipal del PSOE, José Manuel García, denunció que el Ayuntamiento se había comportado "como el peor propietario" y tildó de "chapuza" el cambio de concesión. El BNG también se quejó de la gestión municipal al tacharla de "inacción".