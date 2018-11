"Es una alegría. Creo que es una forma de reconocer el esfuerzo y la constancia"

"Es una recompensa", define Andrés Xabier Cancela. El alumno del Sagrado Corazón Franciscanas asegura que "es una alegría" haber recibido el Premio Extraordinario de ESO. "Creo que es una forma de reconocer el esfuerzo y la constancia durante estos años. Es merecido", expone orgulloso.

Cancela afirma que "conocía el premio" pero esta "no" era su "prioridad". "Tenía en mente presentarme porque sabía que por las horas que había estudiado tenía posibilidades de ganar. Pero no era lo que más me importaba", recuerda.

El joven ha empezado el Bachillerato de Ciencias aunque todavía no tiene claro qué quiere hacer al finalizar la selectividad. "Me gustan las matemáticas y la física pero no pienso en nada concreto. De aquí a allá pueden cambiar muchas cosas", dice.

Para distraerse de los estudios, Andrés X. Cancela practica "deporte". "Sobre todo tenis. Me gusta mucho", aclara. También se siente atraído por la música y toca el trombón. Su tiempo libre lo dedica "a la lectura" y ha descubierto que los idiomas se le dan muy bien. "Ahora estoy empezando alemán por mi cuenta. Creo que los idiomas son muy importantes", apunta.