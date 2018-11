Juan Domínguez se hace un 'selfie' con el humorista Berto Romero en la terminal de un aeropuerto

La colección de fotografías con famosos que el exjugador del Deportivo Juan Domínguez suele colgar en sus redes sociales va creciendo. El centrocampista, ahora en el Reus, no dudó en saludar al humorista y actor Berto Romero en la terminal de un aeropuerto cuando su equipo esperaba para tomar un avión a Cádiz. Le debió de preguntar a continuación si no le importaba posar a su lado en un selfie hecho con el teléfono móvil y Romero accedió. La imagen muestra a un sonriente Juan Domínguez con su famoso, quien ha admitido que no es ni amante ni seguidor de fútbol, algo más serio y un poco desconcertado.