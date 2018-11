Defensa rechaza dar marcha atrás a la venta de dos de los tres solares en A Maestranza

Dos de las tres parcelas de Defensa en A Maestranza serán vendidas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), pese a la "intención" que mantiene el Ayuntamiento de recuperar la totalidad de los terrenos. El alcalde, Xulio Ferreiro, comentó ayer que la esperanza del Gobierno local es "poder liberar" los tres solares y "buscar alternativas" en el marco de la comisión técnica que las administraciones acordaron crear el mes pasado. El Ministerio, en respuesta a una consulta de este periódico, fue más claro y rotundo ayer de lo que había sido la pasada semana: "El procedimiento de enajenación de las parcelas 1 y 2 concluirá, siguiendo los pasos previstos en la normativa, con su venta".

Ferreiro, menos concreto que Defensa, apela a "una propuesta global" para obtener acuerdos en sus negociaciones con el departamento estatal por los terrenos de A Maestranza y reconoce las dificultades para su recuperación. "Hay que ver las situaciones jurídicas de los solares, que son diferentes. Dos son con adjudicación directa y el procedimiento ya está iniciado, y no nos resignamos a que no se pueda revertir. El otro está libre de un procedimiento de transmisión, con lo cual ahí el campo está más abierto", admitió el alcalde.

La tercera parcela, de forma rectangular y situada en paralelo a las instalaciones de la Hípica, es la única que no entró en la segunda puja pública convocada por el Invied en mayo pasado con el fin de vender sus propiedades en la zona, y en la que nadie presentó ofertas. Un mes y medio después una persona de la que no ha trascendido su identidad ingresó un aval para la adjudicación directa de los dos solares de enfrente puestos a subasta, lo que complica ahora la recuperación que pretende el Concello. El Gobierno local, no obstante, no se opone a que se edifique en las fincas de A Maestranza, pero en ese caso acepta que sean construcciones de uso dotacional, como establece "preferentemente" el convenio de 1984, y no viviendas, que también "tolera" el documento.

Es probable que la mesa técnica entre las administraciones se convoque antes de que acabe este mes, según comentó ayer Ferreiro. En ella se analizará a qué posibles acuerdos pueden llegar el Ayuntamiento y Defensa por las propiedades que tiene Ministerio en la ciudad, de manera que la solución pasaría por cesiones u otros derechos y afectaría, de acuerdo con las respuestas concluyentes que da Defensa, al solar que no entró en la última subasta y que nadie prevé adquirir.

"Cada administración tiene su interpretación de lo que son los derechos y las obligaciones de cada una. Estamos haciendo una valoración económica de las parcelas estatales y buscando alternativas", insiste Ferreiro, quien en julio, en una carta enviada al secretario de Estado de Defensa, alegaba razones de interés público para solicitar la cesión gratuita de los solares de A Maestranza.