Les Luthiers bromean tras actuar en Vigo con que no les gustó la iluminación navideña de la ciudad

Acababan de llegar a la ciudad procedentes de Vigo y conocían el revuelo generado por la iluminación navideña instalada este año en ese concello, por lo que al presentar ayer su espectáculo en A Coruña, los componentes de Les Luthiers no dudaron en hacer bromas sobre el asunto. "A mí no me gustó", dijo Marcos Mundstock, uno de los miembros del grupo en tono jocoso, al tiempo que añadía que tras esa afirmación seguro que los populares humoristas no vuelven a Vigo hasta dentro de unos cuantos años, así como que daba su opinión sobre el alumbrado de Navidad solo porque ya habían actuado en esa ciudad.