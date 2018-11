"Me subestimaron, dije que me sentía con fuerzas para ganar y así fue"

- Después de varias elecciones municipales en las que el PSOE ha ido perdiendo apoyos y concejales, ¿por qué cree que usted puede remontar esta situación ?

-Hay quien dice que no me arrienda la ganancia porque dicen que estamos en el peor momento, pero creo que en los momentos difíciles hay que dar la cara. El partido está fuerte y lo hemos demostrado a nivel interno y lo vamos a demostrar de cara a los ciudadanos. Ya estamos pensando en clave de ciudad, en ofrecer un proyecto sólido. Cuando los socialistas hemos gobernado, hemos sabido gestionar. Desde la izquierda, con políticas progresistas. Ni el Gobierno del PP de Negreira ha hecho nada por la ciudad ni el Gobierno de la Marea lo ha hecho en tres años y medio. Los ciudadanos están esperando y al PSOE y el PSOE está aquí.

- ¿A Marea se le bate reivindicando la izquierda?

-La verdadera izquierda y el verdadero progresismo está en el Partido Socialista, el resto es el eslogan facilón y la demagogia. Las políticas progresistas se han hecho siempre desde el PSOE, la Marea no ha sabido gestionar, ha tenido buenas ideas, pero no ha sabido gestionar, y un Gobierno municipal tiene que tener capacidad de gestión.

- ¿Entonces contará usted en su lista con personas con experiencia en la gestión?

-Una lista tiene que ser una lista de políticos y de compañeros comprometidos con los ideales socialistas, con la gente mejor preparada, referentes sociales, profesionales de distintos sectores sociales y representativos de la sociedad. Y una lista reconocible como socialista.

- ¿La subestimaron sus rivales en las primarias?

-Creo que sí, creo que me subestimaron y desde luego yo creo que desde el primer momento dije que me sentía con fuerzas para ganar estas primarias, que las iba a ganar y así fue. Me vuelven a subestimar ahora en las elecciones municipales, o hay quien lo intenta, y yo les vuelvo a decir lo mismo, los socialistas somos valientes y las mujeres socialistas lo somos más. Yo desde luego salgo a ganar las elecciones municipales y lo voy a hacer.

- Defiende que las primarias han revelado un partido vivo. Pero también revela la gran cantidad de familias que lo forman, ¿se necesita una líder fuerte para reconducir la situación?

-Se necesita la voluntad de todos para saber que el objetivo ahora no está dentro, está fuera, es la ciudad y los ciudadanos. Si tenemos ese objetivo claro, nos vamos a olvidar de las familias y de las liortas internas. Hemos estado mucho tiempo mirando hacia dentro. Yo no voy a hacerlo más, yo voy a mirar a los ciudadanos a los ojos y a decirles que aquí está el Partido Socialista. Y yo quiero que todos mis compañeros, sin exclusión, hayan apoyado a quien hayan apoyado, miren a la ciudad conmigo y es para lo que voy a trabajar.

- ¿Cómo prevé integrar al 47% que no la votó?

-Es que yo ya no veo porcentajes, veo un partido. El nivel de integración va a ser con el partido, al máximo. Las divisiones internas se acabaron ayer por la noche.

- ¿Alguno de sus rivales estará en la candidatura?

-Esa lista se va a preparar entre todos. No se va a decidir esta semana ni la que viene. Habrá que hablar mucho de perfiles, de compañeros, y por lo tanto hay que ser prudente. No quiero que se empiecen a poner nombres encima de la mesa porque esto no se va a arreglar esta semana. Vamos a construir una lista muy pensada y muy dialogada.

- Sobre el trabajo que tiene por delante, ha de contar con la militancia, con la Ejecutiva y con el grupo municipal, cuyo portavoz ha dimitido. ¿Quién quiere que sea el nuevo portavoz para coordinar este trabajo?

-El propio grupo tiene sus dinámicas internas y en colaboración con la Ejecutiva elegiremos a la persona más indicada para asumir la portavocía en estos seis meses, para coordinar el trabajo del grupo. Vamos a respetar esos tiempos.

- En las primarias, fue usted muy crítica con la labor que se realizó en la oposición durante estos tres años, sobre todo en la relación con Marea, ¿qué hubiese hecho de manera diferente?

-No voy a mirar al pasado. Además, es muy fácil decir lo que uno hubiera hecho cuando ya han pasado las cosas, y no sería justo tampoco. Así que lo voy a hacer es trabajar para explicar el proyecto del partido y trabajar por el partido. Para atrás ni para coger impulso.

- ¿Cree que el pecado original fue permitir la investidura de Ferreiro sin entrar a gobernar?

-Repito, echar la vista atrás ya no toca, ahora nosotros estamos centrados en el futuro. Los errores que se hayan podido cometer, con independencia de que yo haya sido crítica, creo que no han sido errores voluntarios. Las cosas se han hecho de una manera a partir de ahora vamos a hacerlas de otra y ya está.

- Pues mirando hacia adelante, ¿sería factible un pacto de gobierno con Marea?

-No estoy en ese escenario ahora. Nosotros vamos a salir a ganar y yo quiero un gobierno socialista.

- ¿Tiene que haber cambios en la Ejecutiva para adaptarse al nuevo escenario?

-En absoluto, esto no es una cuestión orgánica, es una cuestión política. He mandado esta tarde una carta a la Ejecutiva y a su secretaria general, trasladándole mi disposición a trabajar con ellos. Ellos también ya me han trasladado que se ponen a disposición de la candidata para hacer un trabajo conjunto. Yo los necesito, a ellos y al partido. No quiero conflictos orgánicos, se acabó el mirarse hacia dentro, vamos a remar todos para salir a ganar las elecciones.

- ¿Y cómo evitará las tensiones a la hora de confeccionar la lista?

-Tensiones las va a haber siempre. Hay que asumirlo sin más dramas. Lo que hay es que gestionarlas. Pero la vida al fin y al cabo es gestionar, no todo es un camino de rosas y todo el mundo está contento siempre. Pero vamos a intentar que no se generen más de las habituales en un proceso como este. Una candidata tiene que gestionar las tensiones porque una alcaldesa tendrá que gestionar mucho más.