Los sindicatos del 091 denuncian que el Gobierno no atiende sus demandas

Los sindicatos de la Policía Nacional SUP, CEP, SPP y UFP denuncian la falta de cumplimiento por parte de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en Galicia de las demandas que les habían trasladado en el verano, lo que repercute negativamente en la gestión eficaz del trabajo policial y la dotación de personal, equipos y medios. Los sindicatos protestan porque no se ha avanzado en la actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo, porque continúan los desajustes en el tratamiento de reclusos en hospitales que no tienen módulo de seguridad, por la reducción de servicios extraordinarios y falta de mantenimiento.