El Círculo de Artesanos organiza este domingo el tradicional Torneo de Ajedrez de Navidad, cuya primera edición se celebró en 1948. La competición, que cuenta ahora con el impulso del Club Xadrez das Mariñas, comenzará a las 17.00 horas. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en las categorías absoluta, sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8. El formulario de inscripción puede descargarse de la web circoartesanos.blogspot.com.