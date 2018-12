El Tribunal de Contratación rechaza los dos recursos contra el concurso del borde litoral

El concurso de ideas para la fachada litoral podrá seguir su curso y proclamar a las cinco propuestas finalistas elegidas por el jurado. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia rechazó los dos recursos que presentaron participantes en el certamen convocado por el Concello, críticos con las exigencias formales de las bases por las que quedaron fuera la mitad de aspirantes. De 17 proyectos presentados, sobrevivieron ocho. Algunos de ellos fueron eliminados por razones como el exceso de megas de la documentación gráfica complementaria o superar los 3.000 caracteres permitidos en la memoria explicativa.

Al entender que se había tenido un exceso de celo burocrático por parte del jurado, que echó por tierra más de la mitad de los proyectos cuyo contenido no llegó a ser analizado, dos de los participantes apartados recurrieron ante el tribunal, que señala que los admitidos sí pudieron respetar el tamaño de 3 MB y sus trabajos pudieron ser impresos en paneles, con un resultado "óptimo" y que permitió al jurado y comité asesor "su visualización y valoración". Asimismo, el tribunal indica que la modificación de las bases media hora antes del cierre del plazo no afectó a la entrega.

Uno de los recurrentes indica que, en cualquier caso, la protesta no se refiere tanto a "un formalismo como al concepto del concurso como tal". "Se busca una convocatoria del concurso, la generación de un debate sobre la fachada marítima, se convoca a profesionales a realizarlo y se desestima el 50% por una cuestión formal ridícula, o visto de otra forma, un error formal en las bases", reprochan los afectados, que creen que se "abortó el debate".

La exclusión de aspirantes estas cuestiones generó un intenso debate en el seno del tribunal -formado por los partidos, colegios y profesionales- y la oposición de parte de él. Aunque el tribunal ya ha elegido sus cinco propuestas, el anuncio había quedado aplazado por la presentación de dichos recursos. Ahora el Concello tiene que dar a conocer los ganadores, que recibirán 25.000 euros por premiado y cuyos trabajos se someterán a votación a través de la web municipal para que los vecinos puedan dar su opinión. Los ganadores servirán como base al futuro proyecto.

Otros excluidos del certamen público, aunque también decepcionados porque su esfuerzo no ha llegado a ser valorado, han optado por no alegar por no deslustrar la importancia del debate sobre el puerto. Algunos participantes, admitidos o no, avanzaron que preparan una petición conjunta al Gobierno municipal coruñés para que, aunque el resultado final se ciña a los proyectos validados, se expongan todos los presentados para enriquecer la reflexión sobre la recuperación del litoral y cumplir así con el objetivo de la convocatoria.