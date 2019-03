El PSOE de A Coruña llega a la votación de las listas sin acuerdo y reedita la fractura de las primarias

El PSOE se enfrenta hoy a otra jornada intensa. Toca votar en listas abiertas los nombres que irán en la candidatura de mayo a la Alcaldía. La candidata, Inés Rey, quería llegar a la fecha con consenso y una relación de nombres que representase a todas las sensibilidades de partido pero también en la que se sintiesen representados los votantes. No hay acuerdo. Si el pacto no llega in extremis antes de que se abran las urnas, no solo irán los 27 nombres propuestos por la candidata sino otras personas que se han anotado individualmente pero que en su mayoría están ligadas al frente ligado a la Ejecutiva local, encabezada por Eva Martínez Acón, y que votaron al otro candidato, José Manuel García, en las primarias. Un frente que no se sentía incorporado de manera correcta en la propuesta de Rey, que salió elegida en segunda vuelta con el 53,3% de los votos.

En las quinielas de los aspirantes a concejales propuestos por Rey para la cabeza de la lista están la portavoz municipal Yoya Neira, el arquitecto Fran Díaz, la psicóloga de Teixeiro Montse Paz y el empresario Juan Ignacio Borrego. También se baraja el nombre del noiés José Manuel Lage, secretario de Organización del PSOE en la provincia, cuya dirección sumó sus votos al grupo de Rey en las primarias.

En el otro lado del cuadrilátero, estarían la propia Eva Martínez Acón, ligada al secretario del PSdeG, Gonzalo Caballero. También la ex dirigente vecinal y vicepresidenta de Aclad, Rosa Barreiro, Luis Rodríguez Novoa y Jesús Javier Celemín, presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos. Otro de los que se postula es Rafael Arangüena, que aportó sus votos a Rey en la segunda vuelta tras quedar tercero en las primarias pero que al parecer no ha sido incorporado a la alineación de la candidata.

Así, en la tarde de hoy, si no hay acuerdo previo, se puede reeditar la fractura de las primarias en una votación que supone una prueba de liderazgo para la aspirante a menos de tres meses de las elecciones. De cómo se confeccionará la lista después de la votación de mañana, hay diferentes versiones. Ninguna de ellas pasa por que los 27 más votados -hombres y mujeres en cremallera- vayan a ir por ese orden en la nómina definitiva.

En el entorno de la candidata se defiende que será ella quien decida los puestos de salida y entrada, lo que le aseguraría rodearse de un equipo que considere de confianza y que evite las brechas de los grupos municipales de los últimos años. Según el Reglamento Federal de desarrollo de los estatutos, dicen otras fuentes, la lista la hace la Comisión ejecutiva municipal. Deberá hacerse escuchando a la candidata pero es la comisión la que propone. La lista se eleva al Comité provincial y es el Comité provincial, ahora mismo al lado de Rey, el que elabora y traslada la propuesta definitiva a Ferraz. Se podría dar el caso, señalan otras fuentes, que la candidata les enviase una lista por su lado y la Ejecutiva, su alternativa por otro. El Comité provincial se reunirá el próximo sábado, precisamente la víspera de que el secretario general del PSOE y todavía presidente, Pedro Sánchez, protagonice un mitin en A Coruña, en cuyo cartel están Caballero, González Formoso, Martínez y Rey.