"Se non fose pola miña nai, que é a miña coidadora principal, eu non podería facer folga", di Cristina Chacón

Cristina Chacón, que é unha das voceiras de Galegas Oito de Marzo e unha das promotoras de manifestación da Coruña, xunto con outras compañeiras, explica que, se non fose pola súa nai, ela non sería quen de participar na mobilización. Cristina vai en cadeira de rodas e a súa nai é a súa coidadora principal. Como tantas outras, leva o peso da sociedade nas súas costas, desde os coidados até a compra, por iso a convocatoria deste ano propón folga de consumo e tamén no fogar.

"É necesario visibilizar a parte das mulleres que levan a carga de coidar a familia. Se a miña nai non me axudase ese día, eu non podería facer a folga, así que, tamén a fago por ela e por todos as coidadoras que tiven e que me apoiaron estando nunha situación laboral precaria", comenta Chacón, que solicitou que haxa apoio ás persoas con diversidade funcional na manifestación, que sairá do Obelisco ás 19.30 horas cara á praza da Palloza e rematará alí, en lembranza das cigarreiras.