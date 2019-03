El tren que avanza al ralentí

La cronología histórica de la conexión ferroviaria a punta Langosteira escribe el penúltimo paso en el anuncio de Fomento del anuncio de su licitación, sin dotación aún en los Presupuestos Generales del Estado. En el proyecto del Gobierno del PSOE, que no llegó a ser aprobado, el tren a punta Langosteira solo atraía una partida de 119.000 euros. La infraestructura tiene trazado y una inversión estimada de 150 millones, cuyo pacto de financiación todavía no es definitivo. El Ejecutivo del PP anunció en 2018 otra cofinanciación que no se materializó



Las grandes infraestructuras avanzan despacio y es frecuente que sus pequeños pasos „o el anuncio de ellos„ coincidan estratégicamente con momentos convenientes para las administraciones implicadas. Pasa con un partido en el poder y con otro. Un ejemplo es la conexión ferroviaria al puerto exterior, fundamental para la operatividad de la dársena de Langosteira y todavía sin progresos visibles pese a resaltarse su relevancia mismo desde el diseño de la construcción de los muelles exteriores hace más de trece años.

Hace casi un año el Gobierno estatal, del PP, anunciaba, en vísperas de aprobar los presupuestos, que Puertos del Estado y Adif cofinanciarían los 140 millones que costaría la infraestructura ferroviaria. Pero los dos entes no llegaron a firmar el convenio de compromiso y las cuentas no reflejaron esa inversión. Por las mismas fechas la Xunta y el Gobierno central, en el marco de los contactos por la transformación del borde marítimo de la ciudad, hicieron público un acuerdo, sin contar con el Concello, por el que las mismas entidades, Puertos y Adif, financiarían el tren. Aquella iniciativa no llegó a pasar del protocolo ni a verse reflejada en las cuentas públicas.

Esta semana Fomento, bajo el mandato del PSOE y a menos de dos meses de las elecciones generales, anuncia la propuesta de licitación del tren a Langosteira, que no se trata de una licitación en sí sino del anuncio sin plazos ni presupuesto de un proyecto que requerirá un concurso de alta cuantía para su ejecución. Otra coincidencia de anunciar importantes proyectos a las puertas de unas elecciones.

La conexión ferroviara al puerto exterior tiene trazado, pero la complejidad de la obra, unida a la deuda financiera que arrastra la Autoridad Portuaria de A Coruña y a la falta de materialización de los acuerdos entre administraciones retrasan sin concreción su ejecución. Tras descartar una propuesta inicial contra la que alegaron los ayuntamientos de Arteixo y A Coruña, Fomento apostó por un recorrido definitivo de menor coste económico, de 6,5 kilómetros de los que 4,5 transcurren por túneles y que enlaza con la red nacional a la altura del polígono de Vío.

A finales de enero, el Ministerio aseguraba que ya negociaba con Adif y el Puerto la financiación de la conexión ferroviaria pero liberando a la entidad portuaria de la aportación económica, con el fin de cumplir el convenio firmado en abril de 2018 en el que no participó el Concello. La inversión se elevaba a 150 millones de euros y Fomento preveía licitar los trabajos "a corto plazo", aunque el proyecto presupuestario del Ejecutivo de Pedro Sánchez elaborado poco después y finalmente o aprobado solo reservaba 119.000 euros para el tren al puerto exterior. Sigue sin haber inversión definida en el último paso dado respecto a esta infraestructura, el anuncio de Fomento en periodo electoral. Tampoco fecha de licitación.