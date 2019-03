La ciudad deportiva de Mato depende de que la Xunta apruebe un análisis de riesgo

La candidata a la Alcaldía del PP, Beatriz Mato, presentó ayer lo que hasta el momento ha sido su promesa estrella, una ciudad deportiva en Penamoa con más de 100.000 metros cuadrados, con seis campos y un polideportivo que ha bautizado como Coruña Arena. Los otros partidos le advirtieron en el pasado pleno que la zona de afección de la refinería, impuesta por la Xunta al plan general de 2013, impide su desarrollo, cuestión que los populares niegan. El Gobierno gallego obligó al PP a incluir un informe que indica que el sector "se ve afectado por posibles dispersiones de sustancias tóxicas procedentes de la refinería". No prohíbe pero sí desaconseja la presencia de población en el desarrollo. En todo caso, el plan general impone que cualquier construcción debe estar avalada por la Xunta a través de un Análisis cuantitativo de riesgos individual.

El Gobierno gallego obligó a incluir el las fichas de cada zona afectada un informe que condiciona el desarrollo en el 63% del suelo urbanizable de la ciudad. O Portiño y Penamoa son los desarrollos más próximos damnificados. El informe que condiciona el PGOM señala, genéricamente, que el área de afección no se deben construir pisos ni equipamientos y se admiten "usos de actividad industrial y comercial pero se prohíben los centros comerciales o equipamientos que supongan grandes concentraciones de personas".

En la advertencia específica sobre Penamoa (SUD2) del informe que obligó a incorporar el Gobierno gallego, no se veta pero sí "no se aconseja" configurar parque urbano ni habilitar la zona para uso terciario puesto que implica la presencia de población". Mato aseguró ayer que el análisis del PGOM hecho por el PP determina que los riesgos "son asumibles" y que no son mayores que los que hay en A Grela o Marineda City, que está "mucho más próximo". Este centro comercial fue construido antes del plan de 2013.

Otra de las dudas que generó entre los otros partidos es que allí haya suelo reservado para tal fin. La ficha del PGOM solo incluye 30.032 metros cuadrados para equipamientos y el proyecto es de 100.000. ¿Habría que cambiar el plan general para hacerle hueco? El PP argumenta que llega con un Plan parcial, lo que también perimiría el desarrollo de las viviendas previstas, o un plan de usos. Su plan es ocupar un 35% de los espacios libres con instalaciones deportivas. Alegan que, si son abiertas como campos de fútbol, no computan como equipamientos, aunque muchos de los existentes en la ciudad tienen esa categoría.

