Las pensiones de A Coruña y Oleiros, las más altas de la comarca y las de Aranga, las más bajas

Los pensionistas que residen en A Coruña son los únicos que, de media, reciben más de mil euros todos los meses en los 21 concellos de la comarca, aunque solo los jubilados alcanzan esa aportación. Las retribuciones por orfandad y por viudedad no llegan a esa cifra. En la comarca los pensionistas cobran, de media, 779,7 euros al mes, por lo que los residentes en Aranga, por ejemplo, perciben casi la mitad de los que residen en la ciudad, 627,91 euros. A falta de la aplicación de las subidas aprobadas por el Gobierno a finales de 2018, la pensión media por viudedad es de 547,17 euros en la comarca, 117 euros menor que la estatal y 16 euros inferior a la gallega.La media por orfandad asciende a 383,68 euros



Solo A Coruña consigue superar los mil euros en el pago de sus pensiones, lo hace por quince euros y veinte céntimos. La media de las pensiones en la ciudad es la más elevada de la comarca, le sigue Oleiros, con sus 979,04 euros y Culleredo, que alcanza los 908,94. En el furgón de cola están Vilasantar, con 638,58 euros y Aranga, con 627,91 euros.

La media de las pensiones „teniendo en cuenta las de viudedad, las de orfandad, las jubilaciones, las de favor familiar y las de incapacidad permanente„ en la comarca está calculada teniendo en cuenta los datos de 21 concellos „Abegondo, A Coruña, A Laracha, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cerceda, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Vilarmaior, Vilasantar„ y las retribuciones percibidas en noviembre de 2018, según los datos aportados por el Gobierno. En diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó una subida del 1,6% de las prestaciones de los pensionistas, que no está recogida en este cálculo, ya que se empezó a aplicar en enero.

Total de las pensiones. A Coruña lidera la tabla con 1.015,20 euros mensuales, teniendo en cuenta las pagas que perciben sus 62.434 pensionistas. La mayoría de los que cobran estas retribuciones en la comarca perciben una aportación mensual de entre 889,16 euros, como es el caso de Cambre, y 709,61 euros, que marca Abegondo. El resto, Oza-Cesuras, A Laracha, Cerceda, Irixoa, Vilasantar y Aranga reciben menos de 700 euros al mes. En total, son 111.219 personas las que cobran una pensión en estos 21 concellos de la comarca.

Pensiones de viudedad. En total, son 27.196 las personas „en su mayoría mujeres„ que cobran una paga por haber perdido a su pareja y la media de sus aportaciones es de 547,17 euros. Esta cifra es 117 euros menor a la media estatal de las pensiones por razón de viudedad y 16 euros más baja que la media de Galicia. Entre los 21 ayuntamientos de la comarca, la media más alta vuelve a ser la de A Coruña, con 697,75 euros, seguida, de nuevo, por Oleiros y Culleredo, con casi 640 y 637 euros respectivamente. Cambian, sin embargo, los puestos más bajos, que son para Vilasantar, con 458,64 euros y para Irixoa, con 457,32. Aranga, que es el farolillo rojo del total de las pensiones, se coloca en el tercer puesto por la cola, con 183 personas que cobran una media de 459,93 euros. El grueso de los concellos de la comarca cuenta con pagas por viudedad que superan los 500 euros. En enero de 2019, este tipo de pensiones subió una media de 33 euros mensuales tras la aplicación de dos medidas aprobadas por el Ejecutivo estatal, una mejora en el cómputo de las prestaciones, que equivale a una subida del 7,14%, y el incremento del 1,6% para todos los pensionistas. Esta subida de unos 33 euros de las pagas de viudedad no llegó a todos los beneficiarios, ya que estaba sujeta a unos requisitos, como ser mayor de 65 años y no cobrar otra pensión, así como no disponer de ingresos superiores a 7.400 euros anuales.

Pensiones de orfandad. En este caso, son los huérfanos de Coirós lo que más cobran por la pérdida de sus progenitores, de media, perciben 472,91 euros mensuales. Es una cifra que se obtiene con las aportaciones de las 18 personas que están en esta situación, las mismas que perciben la paga de 441,02 euros en Vilasantar. A Coruña está en esta tabla en el séptimo puesto, con sus retribuciones de 407,45 euros, por debajo de los jóvenes de Vilarmaior, que cobran 409,29 casi lo mismo que los de Curtis y un poco menos que los de Cerceda y Betanzos. Los que menos dinero perciben son los 53 huérfanos de Carral, ya que su media asciende a 321,61 euros. El resto de concellos se mueve entre los 390 y los 340 euros. En total, son 3.310 personas „1.778 residentes en A Coruña„ las beneficiarias de esta aportación. La media de la comarca asciende a 383,68 euros.

Pensiones de jubilación. De los 21 concellos de la comarca, solo cuatro tienen una media de pensionistas por jubilación que cobra más de mil euros, A Coruña, con 1.175,11, Oleiros, con 1.121,78, Culleredo y Cambre. Sada, Bergondo,´Betanzos, Miño y Arteixo perciben entre 986 euros y 902 y, el resto de concellos, se mueven entre los 800 y los 700. De nuevo, los pensionistas de Vilasantar y Aranga son los que menos paga por jubilación perciben, con aportaciones mensuales que no llegan a los 700 euros, 698,23 y 689,79 respectivamente. Son 71.482 „40.513 residentes en A Coruña„ las personas que perciben una pensión por jubilación, de modo que la media en la comarca es de 875,9 euros.