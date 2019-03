Xulio Ferreiro con Freddie Highmore en Buenafuente

El protagonista de The Good Doctor, Freddie Highmore, relató de nuevo ayer en Latemotiv, el programa de Buenafuente, cómo se inventó en un bar de Madrid que su abuela era de A Zapateira para poder ver el fútbol tranquilo durante la Eurocopa de 2012. La sorpresa llegó cuando el presentador catalán conectó en directo con su alcalde. No el de Londres, de donde procede el intérprete, sino el de A Coruña. Highmore le comentó a Xulio Ferreiro que estaba deseoso de visitar A Zapateira e incluso grabar un capítulo de The Good Doctor allí. Ferreiro respondió que sería bien recibido y que A Coruña era una ciudad "muy cinematográfica" en la que acababa de estar John Malkovich. Como broma final, le entregaron un diploma de Hijo Adoptivo de A Zapateira.