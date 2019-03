La fallecida y su hija no solicitaron asistencia social ni la ayuda del Ayuntamiento

La mujer fallecida el lunes en su vivienda de San Roque y su hija no acudieron nunca a la Concejalía de Xustiza Social para solicitar algún tipo de asistencia municipal frente a su escasez de recursos para abonar el pago del alquiler, según afirman fuentes judiciales consultadas. El Ayuntamiento no confirma esta versión y opta, según señaló ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, por no ofrecer datos sobre los afectados y dejar que la investigación policial siga su curso. El regidor hizo un llamamiento a los vecinos que pasan por dificultades para afrontar el pago de sus pisos para que acudan a los recursos de ayuda y asistencia de los servicios sociales del Concello.