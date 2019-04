Down Coruña añade a sus servicios la elaboración y venta de alimentos

Actividad con familias y usuarios en Down Coruña.

Actividad con familias y usuarios en Down Coruña. Casteleiro/Roller Agencia

La asociación Down Coruña ha dado por constituida una sociedad que tendrá por objeto la compra, venta, distribución, elaboración y almacenamiento de todo tipo de alimentos. El proyecto y su financiación aún está por concluir, señala la entidad. Otra sociedad que trabaja con personas con discapacidad y promueve su integración, Cogami, gestiona en Oleiros un horno que elabora y distribuye empanadas y postres

La asociación Down Coruña asumirá un servicio de restauración entre sus prestaciones, tras haber constituido una sociedad con la que pondrá en marcha un proyecto de compra, venta, elaboración y distribución de todo tipo de alimentos. Así lo refleja en el Registro Mercantil el objeto social de Down Experience, entidad cuyo socio único es la Asociación Síndrome de Down.

Aunque el registro señala la fecha de 1 de marzo de este año como la del comienzo de la actividad, la iniciativa está todavía por desarrollar, así como su financiación, según aclara el gerente de la entidad, Pepe Rodríguez, quien se guarda los detalles del proyecto: "Solo hemos constituido la sociedad".

El nuevo servicio comprende además, de acuerdo con el objeto social descrito, la distribución, almacenamiento, importación y exportación de "postres, bocadillos y comestibles, incluyendo perecederos, carnes, aves, pescados y mariscos, verduras y hortalizas, toda clase de bebidas: refrescos, vinos, licores, cervezas y agua". La falta de información por parte de Down Coruña no permite conocer aún qué destino tendrán los productos elaborados ni el alcance de las actividades de restauración que se realicen, como tampoco el volumen de mano de obra necesaria.

Un servicio parecido, aunque con un ámbito más reducido, lo lleva a cabo la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, Cogami, que gestiona la fábrica Lamastelle en una nave situada en terrenos de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia, Aspronaga, en el municipio de Oleiros. La instalación es un centro especial de empleo sin ánimo de lucro que tiene por objeto la creación de trabajos estables y de calidad para personas con discapacidad, de cuyos hornos salen empanadas gallegas, tartas de Santiago y otros productos de repostería.

Lamastelle se fundó en 1991 y según su página en internet emplea a 70 trabajadores y desde 1998, cuando pasó a formar parte de las empresas de Cogami, "ha ampliado su cartera de productos y a tener presencia en el mercado a nivel internacional". Los alimentos que elabora llegan todos los mañanas a una panadería de la calle Juan Flórez y también se pueden adquirir en los propios hornos.