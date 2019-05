El perro rescatado en Dexo, en recuperación

El cruce de pastor alemán que fue avistado en un saliente de un acantilado de 25 metros en Dexo por unos aficionados a la ornitología y rescatado por el Grupo Municipal de Emergencias de Oleiros tras doce horas de trabajo, hace unos días, se recupera en la perrera del Consorcio As Mariñas en Abegondo, que gestiona Servigal, tras entrar en un estado de alta deshidratación. Los trabajadores han comprobado que no tiene microchip, por lo que en cuanto esté mejor podrá entrar en el programa de adopción, si no aparece nadie que lo reclame.

El animal está muy delgado, se le ven todas las costillas a simple vista, por lo que pudo estar varios días en el acantilado. Está sano y come con normalidad aunque es miedoso.