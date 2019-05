Coque Malla anuncia concierto en A Coruña

Llevaba ya un tiempo dando pistas en redes sociales, y finalmente lo ha confirmado. Coque Malla, el que fuera líder de Los Ronaldos, estará en A Coruña como parte de la gira de su próximo álbum, ¿Revolución?, que comenzará a grabar mañana en los estudios Black Betty de Madrid con este octubre en mente como fecha de lanzamiento. El cantante, que desvelaba hoy la lista de ciudades que compondrá su tour, tendrá en el teatro Colón su tercera parada. El recorrido comenzará en Salamanca el 9 de noviembre, y continuará el 13 en Bilbao, desde donde viajará a Galicia para presentar sus nuevas composiciones.

Cifrando en diciembre del año pasado su último concierto, el artista se ha mostrado emocionado en redes por sus nuevas citas a nivel estatal. "La última vez que me subí a un escenario fue para cerrar La Gira Irrepetible en Madrid, así que podéis haceros una idea de las tremendas ganas que tengo de volver a la carretera y de lo largo que se me va a hacer este tiempo hasta que volvamos a vernos las caras", escribe en su cuenta de Facebook el artista, que promete "la gira más apetecible y gustosa" de las organizadas en su carrera. Las entradas para disfrutarla en A Coruña se pondrán a la venta próximamente, al igual que las de Bilbao y Donostia. Allí se cerrará el tour, al que el músico no descarta añadir más ciudades.