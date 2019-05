"Cientos de cajas" a la espera de un estudio completo que cuente lo que pasaba en el interior del centro

El médico Carlos Fernández lamenta que no se conozca toda la historia del Hospital de la Caridad de A Coruña. Y no es, defiende, porque no se conserve documentación de la época en la que funcionó sino porque no ha sido investigada de manera profunda. Según el experto, hay "cientos de cajas" en el Archivo Municipal que contienen los expedientes del centro sanitario, lo que relataría qué pasaba dentro de las paredes del ahora desaparecido edificio. Cuando estaba recogiendo información para su libro sobre los hospitales de este tipo en la provincia, descubrió que allí, en Durán Loriga, estaban los miles de papeles que detallarán cómo era el trabajo que se desarrollaba en lo múltiples servicios que albergaba: hospicio, sala de partos, asilo de ancianos... "Falta una historia. No hay ningún estudio completo sobre hospital", remarca. El inmueble estaba ubicado en la actual calle Hospital, aunque, a día de hoy, no se conserva ningún resto del mismo.