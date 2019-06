La nueva ley de espectáculos obliga a cancelar conciertos al ente contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha visto obligada a cancelar las actuaciones musicales que se iban a celebrar hoy para acompañar a la cuestación popular que se celebra todos los años, por los cambios en la ley de espectáculos de la Xunta.

La gerente de la asociación, Gema García-Abril, explica que la nueva normativa obliga a solicitar un permiso diferente para las actuaciones que para la colocación de las mesas en la calle, de modo que la Policía Local no ha podido autorizar la celebración de los conciertos, ya que carecía de un informe de ruidos y de otro eléctrico.

En la resolución, la Policía Local indica que no hay problema con la cuestación, pero que no se pueden realizar los conciertos porque, tras la aprobación de la ley autonómica, en junio del año pasado, no es suficiente con solicitar un permiso de ocupación de la vía pública. "Es por seguridad", explica la gerente de la entidad.