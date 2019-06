Vicent de Ron: "Desde que estoy aquí me he dedicado a buscar amistades que poder conservar durante años"

Estar de Erasmus en Praga está siendo una experiencia espléndida en todos los sentidos. Es una muy buena ciudad para vivir si eres un estudiante ya que tiene mucho ambiente, la vida en general y el transporte son baratas, lo que facilita que puedas visitar muchos sitios a un precio reducido.

Al estar situada en el medio de Europa, eso significa poder conocer Polonia, Alemania, Austria, Croacia... y también Praga, porque la ciudad en sí misma es preciosa.

En lo que corresponde a la experiencia Erasmus propiamente dicha, puedes encontrar infinidad de gente de distintas nacionalidades lo cual es idóneo para mejorar tu ingles y conocer otras culturas ya que, pese a ser en su mayoría europeos, cuando estás aquí te das cuenta de la gran diferencia que podemos encontrar entre nuestros países y a eso es a lo que me he dedicado desde que estoy aquí, a buscar amistades que poder conservar durante años y encontrar aquí en vez de unos simples estudios en el extranjero, una experiencia irremplazable que no conocerás si no la vives tú mismo.