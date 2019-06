Los socialistas inician su gobierno en minoría tras descartarse una coalición con Marea

El PSOE gobernará en solitario en A Coruña con nueve concejales, uno menos que el Ejecutivo de Marea el pasado mandato. La negociación mantenida ayer con Marea Atlántica ha enterrado la posibilidad de un bipartito y dará paso a nuevos contactos en "las próximas semanas" en busca de un acuerdo de gobernabilidad de naturaleza similar al firmado con el BNG. Fuentes socialistas relatan que se optó por "no dilatar" la decisión para que la alcaldesa pueda conformar gobierno ya que, una vez que se han tomado "mutuamente la temperatura", saben que "por el momento no se alcanza un nivel de complicidad suficiente". La puerta, dicen las mismas fuentes, no se cierra a cal y canto y será "la práctica diaria" la que dirá si en algún momento se dan las condiciones para coaligarse.

Ambos partidos confirmaron que la posibilidad de un gobierno de coalición se aplaza sine die y los socialistas repartirán las áreas de gestión entre sus nueve concejales, incluida la propia alcaldesa, Será el Ejecutivo local más reducido de la democracia, sin contar la organización plural de 1979, cuando las urnas dieron representación a diez grupos en la Corporación. Según fuentes municipales, Rey dará a conocer su gobierno la próxima semana. Será también el segundo gobierno en minoría consecutivo después de cuatro años de Marea en el que, aunque se mantuvieron conversaciones para ello a mitad de mandato, no se logró materializar un acuerdo para la integración del PSOE en el Ejecutivo local.

Socialistas y Marea difieren en la responsabilidad de que no haya acuerdo. Marea acusa al PSOE de "cerrar la puerta a un cogobierno". "Lamentamos que el Partido Socialista de A Coruña apueste por gobernar en solitario con tan solo nueve concejales", afirmaron fuentes de la formación. El PSOE, sin embargo, asegura que la decisión fue de común acuerdo "al constatar que en este momento no se dan las condiciones para un gobierno de coalición", aunque fuentes socialistas apuntaron a que fue Marea la primera en plantearlo en la reunión de ayer, celebrada en la Casa del Pueblo de Zalaeta. El PSOE no descarta un bipartito con Marea a lo largo del mandato si las condiciones cambian. Las dos formaciones se han emplazado a continuar la negociación la próxima semana en busca de lo que los socialistas definen como un "marco de colaboración estable" entre fuerzas. Marea asegura que su objetivo "primordial" es "garantizar la gobernabilidad del Concello, por el bien de la ciudadanía".

El PSOE ha cerrado un acuerdo de investidura y gobernabilidad con el BNG, con dos concejales, pero la suma aún deja a los socialistas sin mayoría en el pleno. Para que la gobernabilidad no se complique, en el pleno y otros órganos, fuentes socialistas señalan que en las próximas semanas se intentarán acercar posturas y alcanzar un acuerdo.

El punto de partida será el documento base que fue criticado por Marea por su inconcreción pero las mismas fuentes indican que "se puede ir mejorando" para alcanzar puntos de encuentro. También tendrán que negociar la entrada de las fuerzas de la oposición en los órganos colegiados, ya que Marea, que reivindica el papel clave de sus seis concejales para alcanzar mayorías, quiere que se mantenga la participación de los últimos cuatro años.

Los socialistas consideran que hay coincidencias entre ambas formaciones en temas como política social, de políticas ambientales y de "regeneración democrática" y es algo en lo que han quedado "en profundizar en las próximas semanas". "Es un escenario que habrá que ir construyendo", dicen. Para el PSOE, será también el día a día el que diga si se puede estrechar la relación, más allá de los acuerdos programáticos y de organización. "Se irá viendo en la práctica diaria el grado de consenso o disenso que podamos tener, eso no quiere decir que tengamos que pensar igual pero hay que ver si es posible tener una cultura de entendimiento superior a la que pueda ser un acuerdo programático", manifiestan.