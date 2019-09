Un septiembre de fiestas y música

La llegada de septiembre anuncia el final de verano, de las tardes interminables y de los días de playa que se alargan. Pero las fiestas todavía permanecen. Por lo menos en el Barrio de las Flores, Eirís y Monte Alto. Han preparado un fin de semana de actividades para niños, conciertos, un desfile romano, humor, una exhibición canina y torneos de fútbol, además de comidas, carreras y clases de zumba. Cualquier excusa es buena para despedir el verano.

Flores Rock. Desde el Barrio de las Flores, David Pujales es el impulsor del festival Flores Rock, en el que la música es protagonista. Aunque arrancó ayer con el pregón de Parodi, el humor de Adelaida y la orquesta Metrópolis, hoy llega el plato fuerte. El cabeza de cartel que se subirá al escenario de la plaza del Sol Naciente es Nao, que tocará a medianoche. Antes, a las 19.00, será el turno de dj Ozzy. Display of Power. Los Mamones, Stonewolf y Ruthless también forman parte de la fiesta. Los más pequeños no se quedarán al margen. A las 12.00 habrá un pasacalles que sirve de inicio de la celebración. Además, los niños tendrán actividades e hinchables para su disfrute. No faltará la actuación de David Maestro con su espectáculo de ilusionismo, que sorprende a pequeños y a mayores.

Monte Alto. El programa de las fiestas de Monte Alto está lleno de sorpresas, aunque quizá sea la celebración del Día de la Romanidad la que más llama la atención del público. Será mañana a partir de las 12.00 horas. Comienza con un desfile de la asociación Gallaecia Viva desde el campo de Marte. El destino: la Torre de Hércules. Desde las 13.00 horas habrá una degustación de comida romana, que dará paso a una ceremonia a Marte, la actuación del grupo teatral Cajón de Sastre y un combate de gladiadores. Aunque mañana se espera el día grande, hoy también hay pasacalles „a partir de las 11.00 horas„, juegos tradicionales e hinchables para niños en el campo de Marte. Por la tarde, a las 18.00 horas, actuará en el mismo sitio Pedro Brandariz con su Contos e outras andrómenas. Miembros de la compañía Teatro Noite Bohemia representarán, a las 19.30 horas, la obra Anfitrión, el nacimiento de Hércules, de Plauto, en la plaza Indalecio Prieto. Monte Alto prepara, además, una noche de música con las actuaciones de Kanu, Garrafunk y Mad Martin Trío. El Club del Mar también atrae parte de las fiestas con clases de zumba (hoy a las 11.00 horas), cuentacuentos y un taller de flores (18.00 horas). Los festejos acaban mañana con los romanos y la música de los Kilomberos de Monte Alto.

Día de la Familia. Los comerciantes de O Castrillón, Eirís y Monelos han elegido este fin de semana para recuperar el Día de la Familia, que no se celebra desde 2017, con un sinfín de actividades para todos los públicos. El punto de encuentro es el parque de Eirís donde hoy, desde las 11.00 horas, habrá un parque Playmobil, hinchables, animación y actuaciones musicales. Después de la comida, es el turno del deporte, con el partido de padres contra hijos y un torneo de chave, ambos a las 17.00 horas. El tradicional desfile canino será una hora más tarde y la fiesta de la espuma a partir de las 18.30 horas. Durante todo el día habrá una feria de oportunidades, al igual que mañana. El día arrancará con una carrera infantil por Oza (11.00 horas) y un torneo de fútbol tanto de categoría masculina como femenina. Por la tarde, los modelos serán protagonistas de un desfile de moda y peluquería, que dará paso a una actuación musical que servirá de fin de fiesta.