El Concello regulará el uso del patinete eléctrico antes de que acabe el año

La proliferación de patinetes eléctricos en la ciudad hará que el Gobierno local apruebe, antes de que la Dirección General de Tráfico (DGT) regule de manera concreta su utilización, una ordenanza que defina cómo debe usarse en las calles de A Coruña este nuevo medio de transporte, avanzó ayer el concejal de Mobilidade, Juan Díaz Villoslada. La previsión del Ejecutivo es aplicar una nueva "regulación provisional y urgente" antes de que termine este año.

El uso del patinete eléctrico y de otros transportes similares figura entre los retos del Gobierno local en el mandato, aseguró también la alcaldesa, Inés Rey, en la inauguración de la Semana de la Movilidad, con actos relacionados con el tráfico y la circulación organizados por distintas entidades hasta el domingo día 22.

La DGT aún no ha podido definir la regulación de estos patinetes, dado que el Gobierno central en funciones no ha tramitado el decreto con el que desde comienzos de año quería poner orden ante la fuerte eclosión de los denominados vehículos de movilidad personal (VMP). Algunas ciudades, entre ellas A Coruña, han empezado por tanto a preparar la ordenación municipal del uso de este transporte y tendrán en cuenta, explicó el edil, las normas técnicas elaboradas por Tráfico.

"No demonizamos los patinetes, pero hay que ordenar por dónde circularán", recalcó Villoslada para responder a la polémica suscitada la semana pasada por la instalación de medio centenar de patinetes en las calles de la ciudad para su alquiler por parte de una empresa. "No puede ser que una empresa aterrice por negocio y coloque patinetes en aparcabicis públicos sin permiso. Hay que actuar contra esta actuación que no es legal", dijo el concejal.

Conducción temeraria

Mientras no queda establecido el uso reglamentario de los patinetes eléctricos, la Policía Local está llevando a cabo labores de información a sus usuarios en las calles. Los agentes llevan semanas comunicando a los conductores que no hay regulación concreta sobre el uso de sus vehículos, debido, entre otras razones, a consideraciones técnicas sobre las características de cada patinete, por las que nos les está permitido circular ni por la calzada, ni por las aceras ni por el carril bici. Fuentes policiales apuntan que la finalidad de esta campaña es informativa, aunque los agentes han cursado alguna sanción por conducción temeraria. A primera hora de la mañana son frecuentes los contactos, cuando los usuarios van a sus trabajos en patinete.