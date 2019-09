"La Ciudad de las TIC es el proyecto más ambicioso en A Coruña en los últimos años"

La nueva responsable municipal de Empleo y Promoción Económica, Eva Martínez Acón, está convencida de que es posible actuar desde un ayuntamiento para crear puestos de trabajo y empresas a pesar de las reducidas competencias y recursos que posee para esta actividad. La concejal se muestra especialmente ilusionada por las posibilidades que abrirá para A Coruña la Ciudad de las TIC, hasta el punto de mostrarse convencida de que podrá especializar la economía local en este sector empresarial.

¿Qué es lo que realmente puede hacer un ayuntamiento en el campo de la promoción económica y del empleo?

Esta concejalía trabaja en cuatro campos, uno de los cuales es la empresa, para el que dispone del centro Accede Papagaio, en el que se da apoyo y asesoramiento a emprendedores que necesitan garantizar la continuidad de la empresa. Hay talleres de formación sobre planes y constitución de empresas y queremos dar un empujón al asesoramiento dinamizando la tramitación de las licencias porque al emprendedor le lastra mucho el tiempo que transcurre desde que presenta la documentación hasta que se le concede la licencia. Estamos en contacto con la Concejalía de Urbanismo y creo que podemos hacer un buen trabajo en este aspecto para crear puestos de trabajo. En el campo del empleo la concejalía ofrece con sus propios recursos asesoramiento e información laboral, búsqueda activa de empleo, gestión de ofertas y demandas, formación ocupacional y mejora de la empleabilidad. Con recursos de otras administraciones tenemos el programa Coruña Suma, dotado con 5,5 millones de euros de los que el 80% son del Fondo Social Europeo, para capacitar a 1.440 personas con dificultades de inserción laboral, de las que queremos insertar a un 65%, del que un 60% sean mujeres. También tenemos un proyecto denominado Coruña Coopera en el que el Ayuntamiento empleará de forma temporal a personas desempleadas de las colectivos más desfavorecidos.

¿Está satisfecha con el funcionamiento del centro Accede Papagaio?

Es un centro que supone una oportunidad para un empresario que inicia su actividad y quiere tener un domicilio social en un espacio municipal. Está prácticamente ocupado, por lo que pretendemos habilitar la parte que está sin reformar para instalar un espacio multidisciplinar. El planteamiento que se ha hecho es muy acertado porque es un centro muy versátil que permite organizar foros o tener reuniones. Vamos a intentar dinamizar este espacio y el vivero de empresas de A Grela, donde están ocupados once de los doce puestos existentes.

¿Se plantea crear otro centro de este tipo en la ciudad ante su elevado grado de ocupación?

Nuestra idea es ampliar el espacio utilizable en Accede Papagaio para atender la demanda existente, ya que también espacios de coworking privados, aunque el Ayuntamiento ofrece unas condiciones muy ventajosas y un precio muy competitivo.

¿Cómo se hace la labor de saber qué demanda el mercado de trabajo o qué personas son las más necesitadas de un empleo?

En este Ayuntamiento hay gente muy capacitada en el Centro Municipal de Empleo, por lo que son conscientes de las personas que van allí y demandan empleo y conocen sus perfiles. Tienen itinerarios personalizados de empleo para trabajar con cada persona para intentar insertarla, por lo que tienen el pulso del día a día sobre las necesidades, aunque también colectivos determinados sobre los que se actúa, como personas con diversidad funcional, víctimas de violencia de género o emigrantes que, aunque tengan la iniciativa de buscar empleo, se encuentran con serias dificultades para lograrlo.

¿Hay especial preocupación en el Gobierno local por el sector industrial en la comarca?

Sin duda. Tenemos industrias con arraigo en la ciudad que se están desmantelando, por lo que uno de nuestros objetivos en los planes de formación es incluir a trabajadores afectados por ERE para meterlos otra vez en la rueda del mercado laboral. La administración pública tiene que apostar por una industria que sea competitiva, ya que tenemos pendiente la asignatura de volver a invertir en innovación porque España está en el puesto 17 del mundo en este campo y en 2016 aún no había recuperado el nivel que tenía antes de la crisis. Hay que ofrecer soluciones competitivas en el sector energético y volver a fomentar el I+D+i [investigación, desarrollo e innovación], así como darle una vuelta a la industria en Galicia porque tenemos la sombra de una desaceleración y habrá que relacionarse con países que tengan interés en nuestras exportaciones.

La Cámara de Comercio impulsa en los últimos meses una Oficina de Promoción Industrial. ¿Puede ser efectiva para reactivar este sector?

El objetivo de esa oficina pinta bien, ya que es localizar suelo industrial, atraer inversores y desarrollar proyectos en la ciudad. Es una realidad que hay que dinamizar la industria y en el programa electoral del PSOE hay una apuesta clara por esta cuestión y la Formación Profesional dual, así como por recuperar la negociación colectiva y la inversión en innovación e investigación, además de por no centrarnos únicamente en el sector servicios.

Todo el mundo está poniendo muchas expectativas en el proyecto de la Ciudad de las TIC. ¿Qué puede suponer para A Coruña?

Creo que es el proyecto de ciudad más ambicioso de los últimos años porque se dan todos los elementos necesarios para que salga adelante. Hay una implicación de la Universidad y del Clúster de las TIC, hay once empresas del sector están muy interesadas y el proyecto crearía entre 2.000 y 3.000 empleos cualificados. Esto implicaría el desarrollo de infraestructuras de investigación, así como la ampliación del suelo empresarial para las TIC y, además, es un proyecto que no se puede llevar a cabo en ninguna otra parte de Galicia. Ya tenemos el suelo en la Fábrica de Armas, donde hay unas infraestructuras generales que además dotarían de servicios a esa parte de la ciudad, a las que se sumarían infraestructuras compartidas por todas las empresas que se asienten allí. Es una apuesta muy clara de esta concejalía y espero acabar este mandato con la Ciudad de las TIC si no ya funcionando, prácticamente a punto de hacerlo.

Hablamos de once empresas interesadas, pero ¿no sería importante que se captara a muchas más con este proyecto?

En conversaciones que hemos mantenido hay empresas importantes que ya han mostrado interés por asentarse, lo que sería una atracción para otras. Hay condicionantes favorables como que somos una ciudad cómoda y con buenas comunicaciones, por lo que se dan todas las circunstancias para que este proyecto pueda prosperar.

¿Puede llegar a especializarse la ciudad en este sector económico?

La verdad es que sí, porque las carreras universitarias se orientan ahora hacia las áreas tecnológicas e incluso acaba de salir un grado en videojuegos, actividad de la que hay una empresa muy importante en la ciudad. Además tenemos talento, porque está la Universidad, la Escuela Pablo Picasso y la de Imagen y Sonido, por lo que si tenemos la formación, el objetivo es que los talentos se queden en la ciudad, por lo que hay que potenciar un proyecto como este.

Los empresarios de los polígonos siempre se quejan de las condiciones en las que se encuentran. ¿Ha mantenido ya contactos con ellos?

Me he reunido con los de A Grela y Pocomaco, pero las demandas que realizan trascienden de mi concejalía porque son de movilidad y accesibilidad. También tenemos el polígono de Vío ahí, donde quizás podamos hacer algo, aunque uno de los temas más importantes es la comunicación entre la tercera ronda y el puerto exterior, por lo que dependemos de la Concejalía de Urbanismo e incluso del Ministerio de Fomento. Por lo tanto, mientras no haya proyectos de mejora de las comunicaciones, las empresas dudarán de asentarse en este polígono.