"Ha impactado ver la basura del fondo del mar, pero de ello se hablará dos días"

Ochenta buceadores sacaron el domingo de las profundidades de la dársena de la Marina casi 6.000 kilos de basura. La iniciativa, realizada dentro del festival Mar de Mares, fue promovida por el centro de buceo Nauga, cuyo responsable es Rubén Ayuso, coordinador además de la gran limpieza de hace dos días. No le sorprende la cantidad de desperdicios extraídos. Considera que la costa gallega es limpia, pero quiere concienciar a la población para evitar que muchos de los residuos como los encontrados el domingo y arrojados por el hombre, entre ellos sillas de cafetería, muebles, botellas y un carro de supermercado, vuelvan a caer al mar.

Del mar salió un carrito de la compra. ¿Y algún objeto de valor arqueológico?

No, nada. ¿Algo de valor? Un motor fuera borda y teléfonos móviles que se expusieron y luego desaparecieron.

¿Es normal que en cinco o seis horas en la zona hubieran salido del fondo más de seis toneladas de basura?

Esto es normal si buceas en cualquier puerto con historia. Es una zona muy accesible al ciudadano, un puerto pesquero, así que no me sorprende. Escogimos hacer las inmersiones en la Marina y O Parrote porque, aunque sean zonas limpias, sabíamos que iba a haber más residuos que la gente no ve y que la ahora gente iba a poder ver. Y ese era nuestro objetivo: llegar al ciudadano.

"Primera gran limpieza", llamaron a la iniciativa. ¿Pero hay limpiezas más frecuentes en las aguas coruñesas?

Nosotros en Nauga, desde este año, realizamos el proyecto Un buceo, un plástico menos, con el que cada buceador nuestro retira al menos un plástico en cada inmersión. Si somos 4.000 buceadores al año, serán 4.000 plásticos menos en nuestras costas. Lo del domingo fue una gran limpieza, pero pequeñas inmersiones las hay muy a menudo, cada vez más, en las que quitamos latas, vasos de plástico, compresas... Nos metemos en la playa de San Amaro y vemos neumáticos de camión. También hemos hecho varias limpiezas en Ferrol y en Malpica.

¿Hay otras zonas de la ciudad cuyos fondos marinos están igual o peor?

Puedo asegurar que la costa de Galicia no es sucia, pero sí impacta bucear por San Amaro y encontrarse una rueda de camión o tractor, incluso en la zona de la Torre de Hércules. Eso no llega allí por la corriente, lo ha tirado alguien. Quiero proponer a las autoridades competentes recorrer la costa de A Coruña y realizar diferentes limpiezas. También me gusta la zona del castillo de San Antón, una zona de fondeadero que siempre ha tenido bastantes residuos y tiene mucha historia; allí habría que tener mucho cuidado porque habría algún resto arqueológico.

¿Los fondos de estas aguas los tiene que limpiar la Autoridad Portuaria?

La autorización más importante que obtuvimos para realizar la limpieza fue la del Puerto. Sabemos que hay residuos, y voluntarios con ganas de limpiar. ¿Por qué no facilitamos la eliminación de residuos para mantener limpios nuestros mares? Yo no quiero buscar responsables. Actuamos en la Marina porque es el escaparate de nuestra ciudad y allí pudimos llegar al ciudadano. "Qué cerdas somos", le oí decir a una persona durante la limpieza. Pues es verdad. Hay cosas que cayeron accidentalmente al agua, o que las arrastró el viento, pero muchas otras las ha tirado alguien.

¿Pero el Puerto limpia los fondos de sus aguas?

Limpia a diario la superficie del agua con el barco Pelícano, pero que yo sepa no ha realizado limpiezas del fondo.

¿Es muy costoso limpiar las profundidades?

Bucear en el día a día no es costoso: coges el plástico y lo guardas. En una limpieza como la que hemos organizado todo tiene que estar muy preparado y con mucha seguridad. En ese sentido, la limpieza de la Marina fue un éxito, sobre todo por la gran implicación de muchas entidades e instituciones para que todo saliera tan bien.

¿Cree que de verdad una iniciativa como esta limpieza consigue sensibilizar, más allá del impacto del momento?

Personalmente, creo que se hablará de ello dos días. Pero sí que ha impactado ver la basura del fondo del mar. A la gente le ha llegado porque cada vez está más concienciada. Hay que educar el civismo de la población: una batería o un motor no llegan solos al fondo. Hasta llegar a hoy muchos residuos han ido al mar; entonces, ¿por qué no empezar a limpiarlos? Por nuestra parte, continuaremos con nuevos proyectos, nuevas limpiezas y nuevas zonas; incluso estaría bien repetir en O Parrote para ver su evolución.